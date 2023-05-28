Sandığa gitmekte zorlanan hastaların yardımına sağlık ekipleri yetişti

Sivas’ta Evde Sağlık Hizmeti alan ve sandığa gitmekte zorlanan hastalar oy kullanması için evlerinden alınarak ambulanslarla sandığa götürüldü.

Sivas’ta çeşitli sağlık nedenleri ile ev ortamında sağlık hizmeti alan vatandaşların oy kullanabilmesi için Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Birimi harekete geçti. Sabah 08.00 itibari ile oy kullanma işleminin başlamasıyla oy kullanmak için dışarı çıkamayan hasta vatandaşlara ekipler ambulanslarla hastaları oy kullanacakları okullara taşıdı. Evde sağlık hizmeti alan 76 yaşındaki KOAH hastası Behiye Tecer, sağlık ekiplerinin kendisine çok yardımcı olduğunu belirterek, “Allah yokluklarını göstermesin. Ambulans olmasaydı oy kullanmaya gelemezdim. Hayırlısı hangisi ise seçim ona nasip olsun” dedi.

Evde sağlık hizmeti ekiplerince ambulansla evinden alınıp oy kullanacağı okula getirilen 81 yaşındaki Kazım Tecer, uygulamanın çok faydalı olduğunu söyleyerek, “Eşimle beraber, oy kullanmaya gelemediğimiz için ambulansla alıp oy kullanmaya getirdiler. Bu uygulama çok güzel. Ben belki başkasının arabasıyla gelebilirdim fakat eşim hiç gelemezdi” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, diyabet hastası Turan Sönmez, uygulamadan memnun olduğunu söyleyerek, “Diyabet hastasıyım ondan dolayı ayağım kesildi. Sağlık ekipleri bana çok iyi davranıyorlar. Allah kimsenin başına böyle bir olay vermesin. Hayatım boyunca böyle bir şey görmedim.30 yıl sonra ilk defa doktora gittim” diye konuştu.