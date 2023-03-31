Sağlık alanında önemli iş birliği imzaları atıldı

Türkiye’nin el mikrocerrahi ve travmatoloji alanında ilk özel dal hastanesi EMOT ile İKMYO arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

Avrupa El Cerrahisi Federasyonu (FESSH) tarafından akredite, Türkiye’nin el mikrocerrahi ve travmatoloji alanında ilk özel dal hastanesi EMOT ile İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı. Protokole göre, sağlık alanında eğitim gören öğrenciler, ilgili hastanede uygulamalı ders yapabilecek ve öğrencilere staj imkânı tanınacak.

Sağlık alanında önemli bir eğitim iş birliği gerçekleştirildiğini ifade eden İKMYO Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, eğitimin daha kaliteli olması için uygulamalı eğitimlerin önemli olduğunu belirtti. Küçükaltan, özellikle sağlık alanındaki uygulama ve stajların “olmazsa olmaz” olduğuna vurgu yaptı.