Oruç tutacaklara sahur uyarısı yapan uzman, ‘zeytine’ dikkat çekti

Ramazan ayının bu gece ilk sahurla başlayacak olmasıyla birlikte uzmanlar, sahura kalkmanın sağlık açısından daha doğru olduğunu, sağlığın korunması için sahura gerekli özenin gösterilmesi önerisinde bulundu.

Ramazan ayının bu gece yapılacak ilk sahurla birlikte başlamasıyla oruç tutanların rahat bir gün geçirmesi için önerilerde bulunan diyetisyen Beyza Güner, yaşanabilecek olumsuzluğun önüne geçilebileceği konusunda da uyarıda bulundu. Sahurun önemine değinerek, anne sütünden sonra en kaliteli protein olan yumurta tüketimini öneren diyetisyen Güner, susuzluğu arttırdığı için zeytin yerine badem ve ceviz ile sahura devam edilmesinin uygun olduğunu belirtti. Ağır yemeklerin yenmemesi gerektiğinin altını çizen Güner, sahuru yapmadan oruç tutmanın bel ve kalça bölgesindeki yağlanmayı arttırdığına dikkat çekti.

"Ramazan ayında, sahuru mutlaka yapmamız gerekir"

Ramazan ayında beslenme şeklinin değiştiğini dile getiren diyetisyen Beyza Güner, "Ramazan ayının gelmesiyle birlikte artık bireylerin günlük beslenme şekli değişmektedir. Az az ve sık sık beslenme şeklini Ramazan ayında gerçekleştiremiyoruz. Ramazan ayında sahuru mutlaka yapmamız gerekir. Sahurda tok tutucu besinler önceliğimiz olmalıdır. Yumurta, bol yeşillik, daha çok susuzluk ihtiyacını arttırdığı için zeytin yerine ortalama 15 adet badem veya iki tane tam ceviz öneriyorum. Sahurda ağır yemeklerin tüketilmesinden yana değilim. Özellikle kahvaltı yapılmasını daha çok öneriyorum. Ek olarak yulaf ezmesi, süt ve meyve karışımı gibi tok tutucu özelliğe sahip karışımlar da yapılabilir" dedi.

"Sahuru yapmadan oruç tutmak, bel ve kalça bölgesindeki yağlanmayı arttırır"

Susuzluğu giderecek besinler tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Güner, "Sahuru yapmadan oruç tutmak özellikle bel ve kalça bölgesindeki yağlanmayı arttırır. Sahuru yiyip yatma olarak kesinlikle değerlendirilmemeli, mutlaka sahur saatinde uyanıp kahvaltı yapılmalı. Su tüketiminin gün içinde az olabilmesi için su içeriği yüksek besinler de önemlidir. Anne sütünden sonra en kaliteli protein olan yumurtayı sahurda tercih edebilirsiniz. Susuzluk açısından şekersiz kompostolar tüketilebilir" diye konuştu.