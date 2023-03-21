Niğde’de yapılan aort kapak darlığı ameliyatı ile il dışına sevk yapılmayacak

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran 73 yaşındaki Meryem Etkar, Niğde’de daha önce teknik imkanların yetersizliği nedeniyle yapılmadığı başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Teknik olarak zor ve riskli açık kalp ameliyatlarının yapıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bundan sonra kalp kapak ameliyatları da yapılabilecek. Aort kapak darlığı rahatsızlığı olan hasta, Kalp Damar Cerrahı Dr. Öğr. Üyesi Faruk Serhatlıoğlu, Uzm. Dr. Muhammet Sefa Sağlam ve Uzm. Dr. Hamdi Mehmet Özbek tarafından ameliyat edildi. "Büyük şehirlere sevk edilen hastalara artık kendi memleketlerinde, yaşadıkları şehirde bu hizmeti verebilmenin gururunu yaşıyoruz" diyen Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Yakup Çetinkaya emeği geçen herkese teşekkür etti. Çetinkaya, “Daha önce Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılmayan bir ameliyatı yapamama sebebimiz aslında ekip olarak tecrübesizliğimizden değil imkanlardı. Biz şimdiye kadar bu ameliyatı yapamıyorduk, teknik altyapımız müsait hale geldikten sonra bizim cerrahlarımızın özgüveniyle burada ilk defa aort kapağını, mekanik kapaklı, metal kapakla değiştirerek başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Hastamız bir gün yoğun bakımda kaldıktan sonra servise çıkartıldı. Hastamız gayet sağlıklı ve bu ömürlük, ülkemizde de rutin olarak yapılan bir ameliyat. Bundan sonraki süreçte de cerrah arkadaşlarımızın, hocalarımızın desteğiyle bu tür hastalara ameliyatsız da işlem yapabilmenin gayreti içerisinde olacağız. Sizlerin önünde de söz veriyoruz ki biz Niğdemizde gerçekleştirilemeyen ameliyatları yapmaya devam edeceğiz’’ dedi. Operasyonu yapan Kalp Damar Cerrahi Dr. Öğr. Üyesi Faruk Serhatlıoğlu ise şunları söyledi:

"’Hastamız, Kardiyoloji Polikliniğine başvuran, farklı şehirlerde de değişik poliklinikler tarafından muayene edilen anjiyosu yapılan, ekosu yapılan ve ameliyat kararı verilen bir hastaydı. Biz hastamızı geçen hafta servisimize kabul ettik ve başarılı bir ameliyat geçirdi hastamız. Bundan sonra ömürlük bir ameliyat olduğuna inanıyoruz. Bu ameliyat için gerekli olan yüksek teknolojiyi bize sağladığı için katkılarda bulunan başhekimimiz başta olmak üzere hastane yönetimine gerçekten teşekkür ediyoruz. Bu tip hastalar daha evvel sevk ediliyordu. Artık Niğde’de böyle işler yapılabiliyor. Hastalarımız daha konforlu ve daha rahat kendi memleketlerinde ameliyat olma konforunu yaşayacaklar” diye konuştu.