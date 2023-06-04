Medicana, Çeşme’de de sporcuların yanında

Bu yıl ilk kez düzenlenen 12 ülkeden, bin 103 sporcunun katıldığı Salomon Çeşme Yarı Maratonu Çeşme’de rengarenk görüntülere sahne olurken, organizasyonun sağlık sponsorluğunu üstlenen Medicana Sağlık Grubu da yarışa katılan sporcular için imkânlarını seferber etti.

Salomon Çeşme Yarı Maratonu’nda 21 kilometrelik ve 10 kilometrelik iki koşuda rüzgarın peşinden koşan yarışçıların sağlığının emanet edildiği Medicana, yarışta hazır bulundurduğu ambulans ve sağlık çalışanları ile sporculara maraton süresince hizmet verdi. Sporcuların koşu boyunca karşılaştıkları sağlık sorunları ile yakından ilgilenen sağlık ekibi, sporcuların yarışı sağlıklı bir şekilde tamamlamalarını sağladı. Bu yıl Çeşme’de 14’ncü sağlık kuruluşunu hizmete açan Medicana Sağlık Grubu, “Sporun iyileştirici gücü” sloganıyla bugüne kadar Türkiye genelinde 20’yi aşkın spor kulübünün sağlık sponsorluğunu üstlenerek spor ve sağlığın ayrılmaz bir bütün olduğu bilinciyle sporcuların daima yanında olmayı sürdürdüğünü bildirdi.