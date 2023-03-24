Kolon kanseri yüzde 95 önlemek mümkün

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Servet Yetgin, kolon kanseri erken evrede teşhis edildiğinde yüzde 95’e yakın tedavisinin mümkün bir hastalık olduğunu söyledi.

Kolon Kanseri Farkındalık Ayı vesilesiyle Hayat Hastanesi’nde düzenlenen seminere vatandaşlar geniş katılım gösterdi. Etkinlik öncesi açılış konuşmasını yapan Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul “Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Erken tanı ve tedavinin önemini anlatmak amacıyla bu etkinlikte biraraya geldik. Kalın bağırsak kanserinin görülme oranları her geçen yıl daha da artmaktadır. Bu tip bir artış yaşanmasının en önemli sebeplerinden biri son yıllarda toplumda değişen beslenme alışkanlıklarıdır. Kolonoskopi ile taramanın yanı sıra birtakım tedbirlerin alınması da kolon kanseri gelişiminin önlenmesinde etkilidir.” dedi.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Servet Yetgin konuşmacı olduğu ve Sunucu Ebru Akel’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide konuşan Yetgin, “Kolon kanseriyle ilgili toplumda, görülme sıklığı konusunda ciddi bir artış var. Kanserin görülme yaşının aşağılara doğru inmesinde de büyük bir artış var. Bu yüzden bütün bir ay boyunca toplumun kolon kanserine olan duyarlılığını bilincini arttırmaya çalışacağız. Bu kanser hem önlenebilir, hem de tedavi edilebilir bir kanserdir. Bu açıdan eğer çaba sarf edersek, önleyebiliriz. Yeni hastalar olmasını engelleyebiliriz. Oluşan teşhisini koyduğumuz hastaları da erken evrede tedavi altına almış oluruz. Kolon kanseri erken evrede teşhis edildiğinde yüzde 95’in üzerinde tedavi edilmesi mümkündür. Çoğu zaman erken evredeki hastalarda, bağırsağın kesilip dikilmesine gerek kalmadan kolonoskopi sırasında bile, müdahale edilip tedavi edilebilecek bir hastalıktır. Bunu özellikle belirtmek istiyorum” dedi.

Bağırsak sağlığı konusunda da herkesin dikkatini çekmek istediğini ifade eden Yetgin, “Sağlıklı bir birey ancak sağlıklı bağırsakla mümkündür. Bağırsakların sağlığı konusunda beslenme başta olmak üzere, spor, aktivite, su tüketimi çok önemlidir” diye konuştu.

Toplumdaki yanlış bilinen bir gerçeği daha düzeltmek istediğini belirten Yetgin, “Hemoroid hastalığı kolon kanserine yol açmaz. Kanama yaptığı, ağrı yaptığı ve dışkılamada güçlük yaptığı için kanserle karışabilir. Bu sebeple, hemoroidi olan hastaların hızla bunun çözümünü sağlaması ve böyle bir sorunla karşı karşıya kalmamalarını tavsiye ediyoruz” dedi.