Kırım kongo kanamalı ateşi geri mi döndü? Kırım kongo kanamalı ateş nedir?

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, vakanın Orta Asya’dan seyahat eden bir kadında teşhis edildiğini duyurdu. Yetkililer vakanın henüz toplum sağlığı açısından risk oluşturmadığını belirtti ancak yine de uyarıları yineledi.

ORTA ASYA SEYAHATİNDEN DÖNMÜŞ

Genellikle hastalığın endemik durumda olduğu ve virüse, Afrika, Balkanlar, Orta Doğu ve Asya’da daha sık rastlandığı bildirilirken, hasta kadının Orta Asya seyahatinden döndüğü açıklandı.

Kadının, şu anda Londra’daki Royal Free Hastanesinde tedavi gördüğü bildirildi.

‘İNSANLAR ARASINDA YAYILIMI KOLAY DEĞİL’

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı Baş Tıbbi Danışmanı Dr Susan Hopkins konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kırım-Kongo kanamalı ateşinin, hastalığın endemik olduğu ülkelerde genellikle kene ısırması yoluyla yayıldığının, insanlar arasında kolayca yayılmadığını” vurguladı.

Hopkins, “Enfeksiyonları teyit edilmeden önce vakayla yakın temasta bulunan bireylerle temasa geçmek, gerektiğinde onların durumuyla ilgilenmek ve tavsiyelerde bulunmak için çalışıyoruz.” dedi.

Hastayı tedavi eden doktor, yüksek izolasyon ünitesinde tutulduğunu ve bir süre daha karantinasının devam edeceğini açıkladı.

'İNGİLTERE'DE NEREDEYSE HİÇ GÖRÜLMEMİŞTİ'

Virüsün pandemiye sebep olmadığı ancak dünyanın birçok bölgesinde endemik olarak var olduğu biliniyor. Afrika, Balkanlar, Orta Doğu ve Asya ülkeleri bu yerlerin başında geliyor.

Virüsü taşıdığı tespit edilen kadının Cambridge Üniversitesi hastanesinde teşhis aldığı açıklandı ve hali hazırda Londra’da bulunan bir hastanede tedavi altında olduğu belirtildi.

Kırım kongo kanamalı ateş nedir?

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), keneler tarafından taşınan Bunyaviridae ailesine bağlı Nairovirüs grubuna ait bir virüsle oluşan ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi bulgular ile seyrederek ölümlere neden olabilen zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) karakterli bir enfeksiyon hastalığıdır.

Kırım kongo kanamalı ateş virüsü nasıl bulaşır?

Etken Bunyaviridae ailesinden Nairovirus grubundan tek sarmallı RNA virüsü olan Crimean-Congo haemorrhagic fever virüsüdür. Hastalık ülkemizde başlıca hastalık etkenini taşıyan kenenin tutunması veya bununla temas sonucunda bulaşmaktadır. Ülkemizde hastalığın bulaştırıcısı asıl kene türü Hyalomma marginatum’dur. Bunun yanı sıra hastalık viremik dönemdeki hayvanların veya hasta kişilerin kan, doku, vücut çıkartılarına korunmasız temas sonucunda da bulaşabilmektedir.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşinden korunmak için;