Kırım kongo kanamalı ateşi geri mi döndü? Kırım kongo kanamalı ateş nedir?
Koronavirüse elveda demeden önce ölümcül yeni bir virüs dünyaya merhaba dedi. Ebola benzeri virüs İngilterede tespit edildi. Edinilen bilgiye göre, virüs, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi kaynaklı. Söz konusu virüsün yeniden ortaya çıkması ‘tedirgin edici’ olarak yorumlandı.
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, vakanın Orta Asya’dan seyahat eden bir kadında teşhis edildiğini duyurdu. Yetkililer vakanın henüz toplum sağlığı açısından risk oluşturmadığını belirtti ancak yine de uyarıları yineledi.
ORTA ASYA SEYAHATİNDEN DÖNMÜŞ
Genellikle hastalığın endemik durumda olduğu ve virüse, Afrika, Balkanlar, Orta Doğu ve Asya’da daha sık rastlandığı bildirilirken, hasta kadının Orta Asya seyahatinden döndüğü açıklandı.
Kadının, şu anda Londra’daki Royal Free Hastanesinde tedavi gördüğü bildirildi.
‘İNSANLAR ARASINDA YAYILIMI KOLAY DEĞİL’
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı Baş Tıbbi Danışmanı Dr Susan Hopkins konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kırım-Kongo kanamalı ateşinin, hastalığın endemik olduğu ülkelerde genellikle kene ısırması yoluyla yayıldığının, insanlar arasında kolayca yayılmadığını” vurguladı.
Hopkins, “Enfeksiyonları teyit edilmeden önce vakayla yakın temasta bulunan bireylerle temasa geçmek, gerektiğinde onların durumuyla ilgilenmek ve tavsiyelerde bulunmak için çalışıyoruz.” dedi.
Hastayı tedavi eden doktor, yüksek izolasyon ünitesinde tutulduğunu ve bir süre daha karantinasının devam edeceğini açıkladı.
'İNGİLTERE'DE NEREDEYSE HİÇ GÖRÜLMEMİŞTİ'
Virüsün pandemiye sebep olmadığı ancak dünyanın birçok bölgesinde endemik olarak var olduğu biliniyor. Afrika, Balkanlar, Orta Doğu ve Asya ülkeleri bu yerlerin başında geliyor.
Virüsü taşıdığı tespit edilen kadının Cambridge Üniversitesi hastanesinde teşhis aldığı açıklandı ve hali hazırda Londra’da bulunan bir hastanede tedavi altında olduğu belirtildi.
Kırım kongo kanamalı ateş nedir?
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), keneler tarafından taşınan Bunyaviridae ailesine bağlı Nairovirüs grubuna ait bir virüsle oluşan ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi bulgular ile seyrederek ölümlere neden olabilen zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) karakterli bir enfeksiyon hastalığıdır.
Kırım kongo kanamalı ateş virüsü nasıl bulaşır?
Etken Bunyaviridae ailesinden Nairovirus grubundan tek sarmallı RNA virüsü olan Crimean-Congo haemorrhagic fever virüsüdür. Hastalık ülkemizde başlıca hastalık etkenini taşıyan kenenin tutunması veya bununla temas sonucunda bulaşmaktadır. Ülkemizde hastalığın bulaştırıcısı asıl kene türü Hyalomma marginatum’dur. Bunun yanı sıra hastalık viremik dönemdeki hayvanların veya hasta kişilerin kan, doku, vücut çıkartılarına korunmasız temas sonucunda da bulaşabilmektedir.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşinden korunmak için;
- Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, kenelerin vücuda girmesini engellemek maksadıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir.
- Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde kişi kendisinin ve çocuklarının vücudunda (kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dâhil) kene olup olmadığını kontrol etmeli, kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden çıplak el ile dokunmamak şartıyla vücuda tutunduğu en yakın yerden tutarak uygun bir malzeme ile (bez, naylon poşet, eldiven gibi) çıkarmalıdır.
- Kişi keneyi kendisi çıkaramadığı durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalığın bulaşma riskinin de o kadar azalacağı unutulmamalıdır.
- Hastalık hayvanlarda belirti göstermeden seyrettiğinden hastalığın sık olarak görüldüğü bölgelerde bulunan hayvanlar sağlıklı görünse bile hastalığı bulaştırabilirler. Bu sebeple hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el ile temas edilmemelidir.
- Hastalığa yakalanan kişilerin kan, vücut sıvıları ve çıkartıları ile hastalık bulaşabildiğinden, hasta ile temas eden kişiler gerekli korunma önlemlerini (eldiven, önlük, maske v.b.) almalıdır.
- Kene tutunan kişiler, kendilerini 10 gün süreyle halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtiler yönünden izlemeli ve bu belirtilerden bir veya bir kaçının ortaya çıkması halinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmelidirler.
- Hastalığa sebep olan mikrobun taşıyıcısı, saklayıcısı ve bulaştırıcısı olan keneler uçmayan, zıplamayan, yerden yürüyerek vücuda tırmanan eklem bacaklı hayvanlardır. Vücuda tutunan veya hayvanların üzerinde bulunan keneler kesinlikle çıplak el ile öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır. Keneler üzerine sigara basmak, kolonya, gaz yağı gibi maddeler dökmek kenenin kasılmasına sebep olarak vücut içeriğini kan emdiği kişiye aktarmasına sebep olacağı için yapılmamalıdır.