Iraklı hasta üç ülkede bulamadığı şifayı Van’da buldu

Boynunda 3 glomus tümörü olan Kuzey Iraklı hasta; İran, Irak ve Hindistan’da bulamadığı şifayı Van’da buldu.

Kuzey Irak’ın Duhok şehrinde yaşayan Hurşit Reşit’in (53) yaklaşık 10 yıl önce boynunun sağ tarafında glomus tümörü olduğu tespit edildi. Ülkesinde şifayı bulamayan Reşit, İran’da ameliyat oldu. Ancak tümörün tam temizlenememesi nedeniyle iyileşemeyen Reşit, tahlillerini önce İran’daki doktoruna ardından tavsiye üzerine Hindistan’daki doktorlara gönderdi. Oradaki doktorların ‘biz bu ameliyatı yapamayız’ demesi üzerine harekete geçen Reşit, Türkiye’deki önemli merkezlere başvurdu. Ankara, Adana ve Gaziantep’teki hastanelere başvuran Reşit, buradaki doktorların da güven vermemesi üzerine arayışa geçti. Bir yakınının araya girmesiyle Halil Başel’e ulaşan Reşit, Lokman Hekim Van Hastanesinde yapılan başarılı ameliyat sonucu sağlığına kavuştu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel, “Hastamızın 10 yıl önce bir glomus tümörü operasyonu öyküsü var. Filmlerde ameliyat olduğu tarafta üç ayrı tümör gördük ve hem de her biri 5 santimetre civarında üç ayrı tümör. İlk kez böyle bir hasta gördük. Tümörün bir tanesi şah damarının çatal noktasına yerleşmiş ve damarları baya sıkıştırmıştı. Birisi aort damarının birleştiği bölgede diğeri de tam orta noktadaydı. Tabi daha önceden ameliyat olması biraz bizi düşündürdü. Çünkü önceden ameliyat olması, bizim açımızdan ciddi sıkıntı. Ancak hastanın şikâyetlerinin çok olması sebebiyle ameliyata karar verdik. Hastaya risklerini anlattık. Ameliyat yaptık. Yaklaşık 5 gün oldu ve taburcu aşamasına geldi. Hiçbir problem yaşamadık, ses kısıklığı bile gelişmedi. Bizim açımızdan çok başarılı bir ameliyat oldu. Ayrıca ameliyat sırasında şah damarının çatal noktasında damarda tıkanma da vardı. Onu da temizledik. Yani hastamızın üç tümörünün yanında birde tıkalı olan şah damarı ameliyatını yaptık. Allah’a şükür hiçbir sorun gelişmedi ve bugünde taburcu edeceğiz” dedi.

Aynı anda ve aynı tarafta üç ayrı glomus tümörünü ilk kez gördüğünü vurgulayan Başel, “Bu ameliyatı en çok yapanlardan biriyim. Ben şu ana kadar aynı tarafta ve aynı anda üç tümörü hiç görmedim, duymadım da. Ama bu hastamızın boynunun sağ tarafında üç farklı yerde glomus tümörü vardı ve üçünü de çıkardık” ifadelerini kullandı.

Kuzey Iraklı hasta Hurşit Reşit ise Kürtçe yaptığı konuşmada, 10 yıl önce İran’da ameliyat olduğunu ancak iyileşmediğini belirterek, “Tahlillerimi İran’daki eski doktoruma gönderdim. Herhangi bir umut vermedi. ‘Hindistan’da iyi doktorlar var’ dediler. Tahlillerimi oraya da gönderdim ancak orada da bu ameliyatı yapamayacaklarını söylemişler. Türkiye’de Adana, Ankara ve Gaziantep’e gönderdim. Halil Hocanın verdiği güveni hiçbir doktor vermedi. Çok şükür ameliyatım iyi geçti. Kendimi iyi hissediyorum. Ben Halil Hoca başta olmak üzere tüm hastane personeline çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.