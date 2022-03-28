İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 12-18 Mart arasında bir haftalık Covid-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 239,48, Ankara’da 395,38, İzmir’de 247,16 oldu. Öte yandan Eskişehir her 100 bin kişide 628,47 vaka yoğunluğu ile zirvede yer alırken, Şırnak her 100 bin kişide 8,60 vaka yoğunluğu ile son sırada yer aldı.