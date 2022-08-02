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Fahrettin Koca duyurdu! 'Sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin yönetmelik devreye giriyor'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin yönetmeliğin 15 Ağustos'ta devreye gireceğini duyurdu.

Sağlık 02.08.2022, 13:11
Fahrettin Koca duyurdu! 'Sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin yönetmelik devreye giriyor'

Bakan Koca, dün yapılan Kabine Toplantısı'ndan sonra bu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

15 AĞUSTOS'TA DEVREDE

Bakan Koca yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yeni bir yönetmelik hazırladık. Adaleti temin etmeye, emeğe karşılığını vermeye odaklandık. Taslak, ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayınlanarak 15 Ağustos'ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek." 

#fahrettin koca #Sağlıkçılar
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