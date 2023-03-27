Estetik ameliyatların siyasiler üzerindeki etkisi

Ünlü estetikçi Doç. Dr. Hayati Akbaş, ABD Başkanı Joe Biden’ın estetik yaptıran devlet başkanları arasında olduğunu belirterek, “Bazı siyasi liderler, toplum önünde daha dinamik, enerjik görünme arzusundan dolayı estetik operasyon yaptırıyorlar" dedi.

ABD Başkanı Biden örneği

FBM Tıp Merkezi sahibi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, toplum önünde olan siyasetle ilgilenen kişilerin estetik ameliyata başvurduğunu ve bu şekilde daha dinamik ve enerjik göründüklerini belirtti. Doktor Akbaş yaptığı açıklamasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı 80 yaşındaki Joe Biden’ı örnek göstererek, "Estetik cerrahi toplumun hemen her kesiminde bir şekilde karşılık bulduğu gibi özellikle ülkeleri yöneten siyasilerinde gündeminde olan bir konudur. Siyasiler de toplumun karşısında olan insanlar olduğu için onların da zaman içerisinde yüzlerinde meydana gelen değişiklikler, göz torbaları, yüzdeki sarkmalar gibi insanlar üzerinde yorgun bir ifade algılanmaktadır. O yüzden siyasetçiler bu tip durumlarda estetik operasyonu yapma ihtiyacı hissederler. Örneğin ABD Başkanı Joe Biden estetik yaptıran devlet başkanlarının arasındadır. Biden yaşlı bir insan ama aynı zamanda yer çekimi etkileri, yaşam tarzı gibi birçok faktörler yüzde yaşlanmayı bariz bir şekilde yansıtıyor. Gözde torbalanmalar, kaşta düşme, yanak ve boyunda sarkma ister istemez oluşuyor. Biden da bu yüzden yüz gençleştirme operasyonu yaptırmayı istemiş. Toplum önünde daha dinamik, enerjik görünme arzusundan dolayı bunu yapıyorlar. Aksi takdirde insanlar ‘bizim liderimiz yaşlanmış, enerjisi bitmiş’ şeklinde düşünerek destek verme anlamında ihtiyaç hissetmeyebiliyorlar. O toplumun, gençlerin desteğini alabilmek için estetik operasyon yaptırıyorlar. Birçok dünya lideri gibi Biden’da bu nedenle estetik yaptırmış. Yaşının daha altında görünme arzusu ile estetik yaptırmış. Bir estetik cerrahı olarak doğru bir şey yaptırmış diye düşünüyorum. Çünkü yaşlılıktan dolayı yüzümüzde meydana gelen sarkmalar ister istemez bizim günlük davranışlarımıza, mimiklerimize olumlu yönde etki ediyor. O yüzden yüzümüzde yapılan yüzümüze yapılan işlemler özgüvende artışa sebep oluyor. Özgüven artışı da insanın kendisini daha iyi hissetmesini sağlıyor" diye konuştu.