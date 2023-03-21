Endonezya’da akut böbrek yetmezliğinden ölen çocukların ailelerinden ilaç şirketlerine dava

Endonezya’da bazı şuruplardaki maddelere bağlı akut böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden çocukların aileleri, hükümete ve ilaç şirketlerine dava açacak.

Endonezya’da bazı şuruplardaki maddelere bağlı akut böbrek yetmezliği nedeniyle 200’den fazla çocuk hayatını kaybetti. Endonezya mahkemesinin toplu dava açılmasına izin vermesinin ardından hayatını kaybeden çocukların aileleri, hükümete ve ilaç şirketlerine dava açabilecek. Öksürük şurubunu kullanan ve hayatını kaybeden her çocuğun ailesine 195 bin dolar ve yaralanan çocukların ailelerine ise 130 bin dolar tazminat talep ediliyor.

Öksürük şurubu kullanmasının ardından hayatını kaybeden PT Afi Farma’nın avukatı, "Sorumluluğun sadece ilaç sektörüne yüklenmesi uygun değil. Hükümetin de hesap vermesi gerekiyor" dedi.

Şuruplardaki maddeler tespit edilmişti

Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, laboratuvar testlerine göre çocukların kanında dietilen glikol ve etilen glikol maddeleri tespit edildiğini belirterek, "Hayatını kaybeden 11 çocuktan 7’sinde etilen glikol, dietilen glikol ve etilen glikol butil eter maddelerine rastlandı. Akut böbrek yetmezliğinin bu maddelerden kaynaklandığı doğrulandı" demişti.

Sağlık yetkililerinin etkilenen çocukların evlerinde bulunan 102 şurupta benzer maddelerin izlerine rastladığını belirten Sadıkin, tüm şurup ve sıvı ilaçların reçete edilmesine ve satışlarına yönelik getirilen yasağın söz konusu 102 ürünle sınırlandırılacağını kaydetmişti.

Endonezya Gıda ve İlaç Düzenleme Kurumu (BPOM) ise, 3 yerli ilaç firması tarafından üretilen ve aşırı düzeyde etilen glikol içeren 5 şurubun isimlerini açıklarken, ilaçların derhal piyasadan çekilmesi ve imha edilmesi talimatı vermişti.