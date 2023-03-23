Diyetisyen Elmas: ’’Sahurda aşırı yağlı ve tuzlu yemeklerden uzak durulmalı”

Ramazan ayında doğru beslenme tavsiyesinde bulunan Bingöl İl Sağlık Müdürlüğünde görevli diyetisyen Emrah Elmas, “Sahur öğünlerinde aşırı yağlı, tuzlu yemeklerden uzak durmak gerekiyor’’ dedi.

Ramazan ayında doğru ve dengeli beslenme tavsiyesinde bulunan diyetisyen Emrah Elmas, sahur öğününün mutlaka yapılması gerektiğinin altını çizdi. Sahurda süt ürünlerinin tüketilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Elmas, “Ramazan ayı beslenme ve yaşam tarzımızın değiştiği bir ay. Bu ayda yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması için iftar ve sahurun atlatılmaması gerekiyor. Sahur öğününün mutlaka yapılması gerekiyor. Sahur öğününün yapılmaması ya da sadece suyla geçiştirilmesi 15 saat olan açlık süresini 21 saatlere kadar çıkarmakta bu da kişide günün erken saatlerinde kan şekeri düşüklüğü, halsizlik, yorgunluk ve günün verimsiz geçmesine sebep olmaktadır. Bunun olmaması için mutlaka sahur öğünü yapılmalıdır. Peki, sahur öğününde neler tüketilebilir, süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıl ekmeğinden oluşan bir kahvaltılık ya da çorba, sebze yemekleri ve salatadan oluşan bir öğün tüketilebilir. Gün içinde aşırı acıkma problemi olan bireyler bulgur, kuru fasulye, nohut gibi mideyi geç terk eden besinler tüketebilirler sahurda. Aşırı yağlı, tuzlu yemeklerden uzak durmak gerekiyor sahur öğünlerinde” dedi.

’’İftardan sonra kısa yürüyüşler yapılmalı’’

İftarda hızlı ve çok yemek yenmemesi gerektiğini aktaran Elmas, şöyle devam etti:

’’İftar vaktinde ise genelde sofralarımız çok çeşit olabiliyor. En sık yapılan hata, çok fazla ve çok hızlı yemek iftar vakti için. Bunun yerine iftarda yapılacak şey, öncelikle peynir, zeytin, domates ve hafif bir çorba ile başlanabilir. 10-15 dakika dinlendikten sonra az yağlı bir et yemeği, sebze yemeği, salata ve suyla devam edilebilir. Ramazan ayında en sık yapılan hatalardan biri de çok fazla aşırı yağlı ve şerbetli tatlıların tüketimi. Bunun yerine sütlü tatlılar tercih edilebilir. Sütlaç, muhallebi, güllaç gibi tatlılar tercih edilebilir. Havaların ısınması ve nenim artmasıyla birlikte sıvı kaybı olabilir. Bunun da önüne geçmek için 2 ila 2,5 litre su içilmelidir. Suyun yanında hoşaf, komposto, bitki çayları, sade soda, ayran gibi sağlıklı içecekler de tüketilebilir. Yine bu süreçte pişirme yöntemleri çok önemli. Kavurma ve kızartma gibi pişirme yöntemlerindense daha çok haşlama, ızgara ve fırında pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. Ramazan ayında sıkça kabızlık problemi olabiliyor. Bunun da önüne geçmek için yapılacak şey, lifli beslenmektir. Yetişkin bir birey, ortalama 25-30 gram lif alması gerekiyor. Lifli gıdalar nelerdir, kuru baklagiller, meyveler, sebzeler ve salata ile destekleyebiliriz bunu. Yine Ramazan ayında iftardan bir iki saat sonra kısa yürüyüşler yapılması sindirime de yardımcı olacaktır.”