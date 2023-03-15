Diyarbakır’da epilepsi hastalarına video EEG sistemi ile tanı konuluyor

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Uzmanı İrem Erkent, video EEG’nin epilepsi hastalığına erken tanıda önemli rol oynadığını belirtti.

Gündelik dilde sara hastalığı olarak da bilinen epilepsi, beynin bir bölgesindeki hücrelerin anormal elektrik sinyali yollamasıyla ortaya çıkıyor. Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 1’inin epilepsi hastası olduğu biliniyor. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. İrem Erkent, video EEG ile epilepsi hastalarında nöbetlerin nereden kaynaklandığının tespit edildiğine vurgu yaparak, “Hastanemizde video EEG ünitemizi kurduk. Şu anda toplam 5’inci hastamızı

almaya başladık ve izlemine devam etmekteyiz. Video EEG birimi özellikle bölge için genel olarak çok ihtiyaç duyulan bir birimdi. İçeride her takipte bir hasta izlemekteyiz. Video EEG ile hastaların geçirdiği atakların nöbet olup olmadığının belirlenmesi, eğer nöbetse ilişkili bir sınıflanmanın yapılması amaçlanıyor. Bunun takibinde hastanın tedavisinde düzenlenme yapılmaktadır. Özellikle ilaca dirençli epilepsi vakaları burada sıklıkla karşımıza çıkan vakalardır. Bu vakalarda nöbetlerin kaynaklandığı beyin bölgesinin tespit edilmesi ön plana çıkmaktadır. Bazen nöbet sayısının tespit edilmesi için kullanılan video EEG, tedavi öncesinde ve

sonrasında kişinin kaç nöbet geçirdiğinin belirlenmesi amacıyla da kullanılabiliyor” dedi.

Baş bölgesinde 32 kanalda video EEG çekimi gerçekleştirildiğini ifade eden Erkent, “Beynin ön kesiminden arka kesimine kadar uluslararası 10-20 dediğimiz bir sisteme göre başın her bölgesine milimetrik olarak ölçümler yaparak elektrot yerleştiriyoruz. Ve beyindeki herhangi bir bölgeden kaynaklanan aktiviteyi kaydediyoruz. Bazı hastalarda tek günlük yatışlar yeterliyken, bazı hastalarda ise bir haftaya kadar uzayabiliyor. Video EEG çekimlerinde yatışlar ortalama bir haftayı aşmıyor. Bu da hastanın tıbbi durumuna göre yatışın değişeceğini gösteriyor” diye konuştu.