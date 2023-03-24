Dermatolojide milli teknoloji hamlesi

Türk mühendis Hasan Ercan, 755 nm dalga boyunda bir Alexandrite lazer epilasyon cihazı geliştirdi. Ercan, “755 Pulse” adını verdiği cihaz için “Dermatoloji alanında Türkiye’nin dışa bağımlılığını bitirecek bir projeye imza atmanın gururunu yaşıyorum” dedi. Cihaz, nisan ayında Güzellik ve Bakım Fuarı’nda, ekim ayında da 31. Ulusal Dermatoloji Kongresi’nde tanıtılacak.

Alexandrite lazer, vücutta istenmeyen tüylerin giderilmesinde kullanılan lazer çeşitlerinden biri. Bu tipte lazerlere sahip cihazlar, yurt dışından tedarik ediliyor. Türk mühendis Hasan Ercan, bu alanda Türkiye’nin dışa bağımlılığını ortadan kaldıracak bir cihaz üretti. Ercan, 755 nm dalga boyuna sahip “755 Pulse” adlı cihaz için, “Türkiye’nin ve dermatolojinin çok ihtiyacı olan bir alanda dışa bağımlılığımızı bitirecek olan projeyi tamamlamış olmanın gururunu yaşıyorum” şeklinde konuştu.

Harici bir soğuk hava üfleme cihazına gerek yok

Cihaz hakkında bilgiler paylaşan Hasan Ercan, “775 Pulse Alexandrite Lazer; 5-20 ms arasında atım uzunluğu, 24 mm2 atış alanı, 19J/Cm2 enerji miktarı ve 3Hz tekrarlama hızıyla Amerikan malı rakiplerine fark atıyor. Ayrıca soğuk hava üfleme cihazını bünyesinde barındıran 755 Pulse, bu özelliği sayesinde hekimlerin harici bir soğuk hava üfleme cihazı satın alma ihtiyacının önüne geçiyor” ifadelerini kullandı.

2023 sonuna kadar 150 adet üretilecek

Geliştirici firma AYQ Teknoloji’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Mural da 2023 yılı sonuna kadar bu cihazdan 150 adet üretileceğini ve ilk cihazları seçkin hekimlerin teslim alacağını açıkladı. Ahu Mural ayrıca, milli teknoloji hamlesinin ülkenin hem geleceği, hem refahı hem de bağımsızlığı olduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yerli Alexandrite lazer epilasyon cihazı gibi projelerin desteklenmesini çok önemsediğini dile getirdi.

Amerikan malı cihazlar çok pahalı

Konuyla ilgili konuşan Dermatolog Dr. Münevver Aslan, “Bu proje, Alexandrite lazerleri daha ulaşılabilir hale getirecek. O nedenle tüm hekim arkadaşlarım adına mutluluk duyuyorum. AYQ Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Mural’a teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonra çok pahalı olan Amerikan malı Alexandrite lazerlere servet dökmemize gerek kalmayacak” dedi.

İki ayrı organizasyonda doktorlara tanıtılacak

755 Pulse, 27 Nisan’da Lütfi Kırdar Kongre Salonu’nda yapılacak Güzellik ve Bakım Fuarı’nda, 18 Ekim’de de Türk Dermatoloji Derneği tarafından düzenlenecek 31. Ulusal Dermatoloji Kongresi’nde tanıtılacak. Düzenlenecek organizasyonlara Prof. Dermatolog Dr. Pelin Kartal, Prof. Dermatolog Dr. Zekayi Kutlubay, Prof. Dermatolog Dr. Müge Güler Özden, Prof. Dermatolog Dr. Şule Güngör, Doç. Dermatolog Dr. Pelin Üstüner, Doç. Dermatolog Dr. Erkin Pekmezci, Doç. Dermatolog Dr. İlteriş Oğuz Topal, Dermatolog Dr. Neslihan Dolar ve Dermatolog Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk de katılacak.