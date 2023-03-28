’Cerrah, bina yöneticisinin odasını kliniğe çevirdi’ iddiası

Diyarbakır’da, Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Teyfik Yılmaz’ın, kliniğinin bulunduğu plazada elektrikler kesilince hastalarını plaza yöneticisinin ve güvenlikçilerin odasında kabul ettiği iddia edildi. Hasta ve yakınları, kapı girişinde kuyruk oluşturdu.

Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Oryıl My Office Plazası’nın önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Dicle Üniversitesi Hastanesinde görevli Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Teyfik Yılmaz, plazada bulunan özel kliniğinde hastalarına hizmet veriyor. Plazanın elektriği, yaklaşık bir haftadır depremde ağır hasar alan yanı başındaki Diyar Galeria İş Merkezinin yıkılmasıyla kesildi. Prof. Dr. Yılmaz’ın, bu sabah kliniğe gelen hastalarını elektrik olmadığı için plaza girişinde bulunan yöneticinin odasında kabul ettiği iddia edildi.

Plazada A Blok 14. katta bulunan Prof. Dr. Teyfik Yılmaz’ın, hastaları hastanede veya başka kliniklerde muayene etmek yerine, plaza girişini hasta kabul yeri olarak kullanması ve kapı önünde oluşan uzun kuyruk görenleri hayrete düşürdü.