Bakan Koca’dan deprem bölgesinde duyarlılık mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgelerindeki enkaz çalışmaları nedeniyle ortaya çıkan tozun ciddi akciğer rahatsızlıklarına yol açabileceğini belirterek, maske kullanılmasında duyarlı olunmasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem afeti sonrası, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında ortaya çıkan tozun ciddi akciğer rahatsızlıklarına yol açabildiği bilinmektedir. Bu sebeple, enkaz alanlarından uzak durulması, çalışmalara katılan veya yakın mesafede olanlarınsa maske kullanması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.