’Ayrık dişler gülümsemenize engel olmasın’

Ayrık diş bozukluğunun hem görsel açıdan insanlarda rahatsız edici bir durum oluşturduğunu hem de hayat kalitesini düşürdüğünü belirten Dt. Tuğçe Serdaroğlu, diş açıklığı tedavisinde estetik diş hekimliği ile hızlı ve estetik açıdan güzel sonuçlar doğabileceğini söyledi.

Hem çene hem dişleri ilgilendiren bir durum olan diş açıklığının (diastema) birçok sebebi olduğunu söyleyen Medical Park Ordu Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’nden Dt. Tuğçe Serdaroğlu, en yaygın görülen sebebin diş boyutlarının çeneye göre küçük olması olduğunu söyledi. Ön dişlerde eksiklik olması ya da dişeti ameliyatlarının da diş aralanmalarına sebep olabileceğini söyleyen Dt. Serdaroğlu, ayrık diş tedavileri ile ilgili bilgiler paylaştı.

Diş arasından ses gelebilir

Diş arası boşlukların estetik açıdan rahatsız edici bir durum olduğunu ve kişiler konuşurken bazı sıkıntı ve zorluklar ile karşılaşabileceklerini belirten Dt. Serdaroğlu, “Bu dişler arasındaki boşluklardan ses gelebileceği gibi dilin dişler arasına girerek zarar görebilme ihtimali de yüksektir. Dilin sürekli boşluğa gelmesi zamanla dişlerin arasının açılmasına neden olur ve görüntü anlamında da rahatsızlık duymaya başlanır” dedi.

Tedavi yöntemleri yüz güldürüyor

Ayrık diş tedavisi için estetik diş tedavi yöntemleriyle kısa sürede sorunun giderilebildiğini söyleyen Dt. Serdaroğlu, tedavi yöntemleri ile ilgili şunları söyledi:

“Kompozit Vener: Kompozit vener yöntemi diş aralarını kapatmak için uygulanan birçok yöntem arasında uygulaması en pratik ve yaygın olanı kompozit uygulamalardır. Dişler arasında görülen çok aşırı olmayan boşluklar kompozit dolgu materyalleri ile düzeltilebilir. Tek seansta uygulanabilen bir yöntemdir. Kompozit dolgu uygulaması yapıldıktan sonra hastaların diş bakımına çok dikkat etmesi gerekir. Özellikle uygulamadan sonraki birkaç gün çay kahve tüketimini azaltılmalıdır.

Porselen Lamina: Çok ileri olmayan kapanış bozukluklarında porselen laminalar ile diş aralıkları kapatılabilir. Dişlerin kesilmeden sadece ön yüzlerinin 0.3-0.7 mm inceltilerek, yapıldığı sağlam diş dokusunun en az kaybedildiği yöntemdir. Bu inceltilen alana porselen diş laminaları yapıştırılır. 2-3 seansta tedavi tamamlanmaktadır.

Ortodontik tedavi+Porselen Lamina: Orta derecedeki kapanış bozukluğu olan kişilerde kısa süreli ortodontik tedavi ile lamina uygulamaları kombine edilebilir. Böylece tedavi süresi kısalabilir.

Ortodontik tedavi: İleri derecedeki kapanış bozukluğu olan kişilerde ortodontik tedaviler gerekebilir. Bazı kapanış bozukluklarında çene ameliyatı da gerekebilir. Kalıcı bir çözümdür; fakat tedavi süreci uzun olabilir.

Dudak dolguları: Diş tedavilerine ilave olarak; plastik tedavi veya dermatologlar tarafından yapılan dudak dolguları ve botoks uygulamaları ile kapanış bozuklukları tedavi edilebilir.”