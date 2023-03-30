Anne kız doğumlarını yaptıran doktorun adını çocuklarına verdi

İlk çocuğunun ardından 20 yıl sonra hamile kalan ve kaygı yaşayan Sevgül Yalaz’ın doğumunu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. İlteriş Yaman, 8 yıl önce bebeğin kimliğini görünce büyük şaşkınlık yaşamıştı. Bebeğine doktorunun adını veren Yalaz, yıllar sonra ilk bebeğine hamile olan kızını da aynı doktora götürdü. Doğumun ardından kızının da doktorunun ismini bebeğine vermesiyle dayı ve yeğenin ismi İlteriş oldu. Dr. Yaman, "En son yaklaşık 20 yıl önce doğum yaptığı için Sevgül Hanım’ın kaygıları vardı. Doğumunu sağlıkla gerçekleştirdik, kimliğinin fotoğrafını gönderdiklerinde sürpriz, ismimi çocuklarına verdiklerini gördüm. Yıllar sonra kızı Senem’i de benim takip etmemi rica etti, onun da doğumunu yaptırdık ve o da çocuğuna ismimi verdi, hem dayı hem yeğenin isimleri İlteriş oldu. Benim için çifte mutluluk oldu, meslek hayatımda ilk defa başıma geldi" dedi.

Sağlık çalışanı Senem Nur Özel, 37 yaşındayken hamile kalan annesinin kaygı ve endişesini aynı hastanede görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. İlteriş Yaman ile paylaştı. Ardından Dr. Yaman annenin hamilelik sürecini takip ederek bir sıkıntı olmadığını iletti. Yaklaşık 8 yıl önce anne Sevgül Yalaz, takip ve tedavi süreçlerinin ardından bebeğini sağlıkla kucağına alırken çocuğuna doktorunun ismini vererek sürpriz yaptı. Dr. Yaman ise bebeğin kimliğini görünce hem şaşkınlık hem mutluluk yaşadı. Bugün Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde görev yapan Dr. Yaman, bir süre önce ilk bebeğine hamile kalarak, kendisine başvuran Senem Nur’a da doktorluk yapmaya başladı. 9 ayın ardından Senem Nur da normal doğumla bebeğini sağlıkla kucağına aldı. Annesi gibi kızı da bebeğine İlteriş ismini verirken, dayı ve yeğen doktorlarının ismini almış oldu. Duruma hem hastane çalışanlarının hem ailesinin şaşırdığını anlatan Dr. Yaman, durumun meslek hayatında ilk olduğunu söyleyerek, duygularını dile getirdi. Anne kız ise Dr. Yaman ile hasta doktor iletişiminin yanı sıra aile gibi olduklarını anlatarak, çocuklarının da ileride onun gibi bir hekim olmasını istediklerini ifade etti.

“Meslek hayatımda ilk defa başıma geldi"

Anne ve kızın çocuklarına kendi ismini vermesine önce çok şaşırdığını sonra çok mutlu olduğunu ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Yaman, "Bu süreç ilk Sevgül Hanım ile başladı. Güzel bir gebelik sürecini tamamladık normal doğumla birlikte bundan 8 yıl önce ilk adaşım İlteriş dünyaya geldi. Daha sonra Sevgül Hanım memnuniyetinden dolayı yıllar sonra kızı Senem’i benim takip etmemi rica etti. Kızını da takip ettik, onun da doğumunu gerçekleştirdik. Senem Hanım’ın da çocuğunun adı İlteriş oldu. Hem anne Sevgül hem Senem Hanım’ın ikisinin de normal doğumlarını yaptırdık. Bundan sonraki süreçte anne ve bebek sağlığı açısından biz her zaman burada olacağız. Sevgül Hanım’ın uzun yıllar sonra gelen bir gebelik olduğu için kaygıları, tereddüdleri vardı çünkü en son yaklaşık 20 yıl önce bir doğum olmuştu. Sonra benim için sürpriz olan şey; kimliğinin fotoğrafını gönderdiklerinde ismimi çocuklarına verdiklerini gördüm, yani bir adaşım oldu. Meslek hayatımda ilk defa başıma geldi. Doğum yaptırdığım bebeğimizin adı İlteriş oldu, mutlu oldum. İlk defa yaşadığım için gurur duydum. Daha sonrasında benim için çok sürpriz olan bir durum, yine çocuklarının adına İlteriş ismini verdiler. Hem dayı hem yeğenin isimleri İlteriş oldu. Benim için çifte mutluluk oldu. Herkes, ailem çok mutlu oldu, benim mutluluğumu paylaştılar. Anne, babam gurur duydular, doğumunu yaptırdığım bebeklere İlteriş isminin koyulması özellikle anne, babamı çok mutlu etti. Benim ismim biraz farklı olduğu için ben zaten takip ettiğim gebelerin çocuklarına benim ismimi koymasına çok ihtimal vermiyorum. Hem Senem hem annesi ile benzer diyaloglarla normal doğum sürecini yaşadık, ben bunu teşvik ediyorum" ifadelerini kullandı.

“Hem oğlum hem torunum İlteriş”

Uzun zaman sonra hamile kalmasından dolayı kaygılı olduğunu ancak Dr. İlteriş Yaman’ın bu süreçte kendisine çok yardımcı olduğunu bu sebeple çocuğuna da ismini verdiğini aktaran 46 yaşındaki Sevgül Yalaz, “İlteriş Hoca’mız ile başlayan bir sürecimiz oldu. 37 yaşındaydım, çocuğumun doğumunu gerçekleştirdi. Yıllar sonrasında da kızım aynı şekilde doğum yaptı. Memnuniyetimden kaynaklı çocuğuma ismini verdim, kızım da aynı şekilde İlteriş ismini verdi. Şimdi hem oğlum hem torunum İlteriş. Hasta doktor ilişkisinden ziyade bir aile ferdi gibi bize yaklaşmasından kaynaklı. Biz oğlum İlteriş ile konuştuğumuz zaman söylediği ’ben İlteriş Bey gibi doktor olacağım, hayat kurtaracağım’ şeklinde o da doktor olacağını söylüyor. Dayıyı anladık da yeğenin ismi ne alaka diye sordular, diyoruz ya hasta doktor iletişimi değil de biz onu aileden gördük” dedi.

“Ona benzemelerini, doktor olmalarını isterim”

Hem kardeşinin hem oğlununun adının İlteriş olduğunu ifade eden 27 yaşındaki Senem Nur Özel, “İlk doğumum bebeğim İlteriş, kardeşim de İlteriş. Kanuni’de çalışırken İlteriş Hocam ile acil kadın doğumda nöbet tutuyorduk. Kendisi çok sevdiğim, değer verdiğim hocalarımızdan bir tanesidir. Annem o zaman gebeydi, kontrollerini İlteriş Hocam takip ediyordu. Onun ismini vermek istedim, annemin doğumunu gerçekleştirmişti. İletişimi hiç koparmadık, hamile olduğumu öğrendiğimde İlteriş Hoca’ma söylemiştim. Takiplerimi, kontrollerimi yine onunla yaptık. Çok kaygılıydım, ilk doğum olduğu için korkuyordum. Beni normal doğuma yönlendirdi, oğluma da onun adını İlteriş ismini koymak istedim. Kardeşime ismini ben koydum, oğluma da istedim, eşim de sağ olsun, kabul etti. Ona benzesin niyetiyle koydum, gerçekten vatanına, milletine hayırlı bir evlat olsun. İnşallah gelecekleri de İlteriş Hocam gibi olur, açıkçası doktor olmalarını isterim” derken şimdi 8 yaşında olan İlteriş Yalaz ise “Yanımdaki şu an İlteriş ağabey, bende onun gibi doktor olmak olacağım, yeğenimin adı da İlteriş” diye konuştu.