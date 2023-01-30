60 yaş sonrası zihin bulanıklığı ve kolay unutma nedenleri...

Tıp Fakültesi eğitiminin son yılında klinik tıp öğrettiğimde öğrencilere hep şu soruyu sorarım:Yaşlılarda zihinsel karışıklığın ve kolay unutmanın nedenleri nelerdir?

Bazıları diyor ki:

"Baştaki tümörlerdir’’

Cevap: Hayır!

Diğerleri ise şunları söylüyor:



"Alzheimer'ın erken belirtileri".



Tekrar cevap veriyorum: Hayır!

Öğrenciler yanıtlarının reddedilmesiyle şaşırırlar hep!

Ve en yaygın üç nedeni listelediğimde şaşkınlıkları daha da büyür:

1- Kontrolsüz diyabet;

2- İdrar yolu enfeksiyonu;

3- Bedenin susuz kalması.

Şaka gibi gelebilir ama şaka değil bu.

60 yaşın üzerindeki insanlarda susuzluk hissi sürekli azalır ve sonuç olarak sıvı içmeyi bırakırlar.

Kimse sıvı içmelerini hatırlatmak için etrafta olmadığında vücutları hızla susuz kalır.

Dehidrasyon (bedenin susuz kalması)

şiddetlidir ve tüm vücudu etkiler.



Ani zihinsel karışıklığa, kan basıncında düşüşe, artmış kalp çarpıntısına, anjin (göğüs ağrısı), koma ve hatta ölüme neden olabilir. Bu sıvıları unutma alışkanlığı, vücudumuzda olması gereken suyun 50'sinden biraz fazlasına sahip olduğumuzda

60 yaşında başlar.

60 yaşın üzerindeki insanların su rezervleri daha düşüktür.

Bu doğal yaşlanma sürecinin bir parçasıdır.

Ancak daha fazla komplikasyonlar var, bu insanlar susuz kalsalar da su içme ihtiyâcı hissetmezler çünkü iç denge mekanizmaları çok iyi çalışmaz.

✔️Sonuç:

60 yaşın üzerindeki insanlar, vücuttaki su eksikliğini hissetmedikleri için kolayca dehidrate (bedenin susuz kalması) durumu ile karşılaşırlar

✔️60 yaşın üzerindeki insanlar sağlıklı görünse de, yeterli su içmemekten kaynaklanan reaksiyonların ve kimyasal fonksiyonların performansı tüm vücutlarına zarar verebilir.

İşte iki uyarı:

1) Sıvıları

içme alışkanlığına sahip olun Sıvılar arasında su, meyve suları, çaylar, hindistancevizi suyu, süt, çorbalar ve karpuz, kavun, şeftali ve ananas gibi su açısından zengin meyveler; Portakal ve mandalina da işe yarıyor.

✔️Önemli olan, her iki saatte bir, biraz sıvı içmeniz.

Hatırlayın bunu!

2) Aile üyeleri için uyarı:

60 yaşın üzerindeki kişilere sürekli sıvı verin.

Aynı zamanda gözlemleyin.

✔️Sıvıları reddettiklerini ve bir günden diğerine,

sinirli, nefessiz olduklarını veya dikkat eksikliği gösterdiklerini fark ederseniz,

bunlar neredeyse kesinlikle tekrarlayan dehidrasyon belirtileridir.

Dr.Arnaldo Liechtenstein (46), doktor, Hospital das Clínicas'ta hekim ve São Paulo Üniversitesi Tıp Fakültesi (USP) Klinik Tıp Bölümü'nde ortak profesördür.