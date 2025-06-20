Türkiye’nin sağlık turizmindeki küresel yükselişinin ardında, kamu destekli stratejik projeler büyük rol oynadı. Bu projelerin başında gelen “Heal in Türkiye” portalı, ülkenin sağlık turizmi vizyonunu dünyaya tanıtan önemli bir dijital platform haline geldi. Halihazırda 221 sağlık kurumunun yer aldığı bu platform, Türkiye’nin modern sağlık altyapısını ve nitelikli hizmetlerini uluslararası alanda görünür kılarken, portalda yer alan kuruluşlara tanıtım ve pazarlama desteği de sağlanıyor.

Ticaret Bakanlığı, 5448 Sayılı Karar kapsamında, Heal in Türkiye portalına üye olan sağlık ve aracı kuruluşlara hedef ülkelere yönelik yapacakları tanıtım çalışmalarında %80’e varan oranlarda destek sunuyor. Hedef ülkeler dışındaki tanıtımlar için destek oranı ise %70 olarak belirlendi. Böylece sektördeki firmaların global pazarlarda rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor.

2024 yılında sağlık turizmine yönelik 213 uluslararası fuar desteklenirken, bakanlık 15 sektörel alım ve ticaret heyeti programını da teşvik etti. Ayrıca, sektörün kurumsal gelişimini hedefleyen 5 HİSER (Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması) projesi de aktif olarak sürdürülüyor.

Türkiye’nin marka değerini artırma hedefiyle yürütülen TURQUALITY ve Markalaşma Programı da sağlık turizmi sektöründe önemli katkılar sunuyor. Şu anda toplam 15 sağlık turizmi markası, bu kapsamda devlet desteklerinden faydalanıyor.

Ayrıca, Türkiye’nin uluslararası alandaki sağlık standartlarını tescilleyen bir diğer önemli unsur ise Joint Commission International (JCI) akreditasyonuna sahip 42 sağlık kuruluşu. Bu sayı ile Türkiye, dünya genelinde JCI sertifikalı kurum sayısında 6. sırada yer alarak güvenilir ve kaliteli sağlık hizmetlerinde lider ülkelerden biri konumuna yükseldi.

Ticaret Bakanlığı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin sahip olduğu yüksek standartlı sağlık hizmetlerini dünya çapında daha görünür kılmak ve sürdürülebilir ihracat hacmi oluşturmak amacıyla sağlık turizmi sektörümüzü desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye’nin, küresel sağlık turizmi pazarındaki payını artırma hedefi doğrultusunda tüm paydaşlarımızla iş birliğine devam edeceğiz.”

Bu kapsamlı desteklerle Türkiye, hem tedavi hizmetlerinde hem de sağlık turizmi organizasyonlarında önemli bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda bu başarının daha da büyümesi ve Türkiye'nin dünya sağlık turizminde daha üst sıralara çıkması bekleniyor.