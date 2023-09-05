El hijyeninin insan sağlığı için önemine dikkat çekmek hedefiyle düzenlenen 'köpük avcıları' isimli el yıkama atölyesi, ve ''Sağlıklı Beslenme Tabağım'' isimli atölye çocukların büyük beğenisini kazandı.



Bursa Büyükşehir Belediyesinin çocukların hem yeteneklerini geliştirmeleri hem de eğlenceli vakit geçirmeleri hedefiyle bu yıl beşincisini düzenlediği Çocuk Şenliği'nde, Medicana Bursa Hastanesinden Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Hande Güngör tarafından sağlıklı beslenme atölyesi Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Gülcan Bölük tarafından 'El Hijyeni Atölyesi' yapıldı.



Sağlıklı beslenme Tabağım atölyesinde ise çocuklara sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığını kazandırma, kendi tabak ve öğünlerini planlayarak doğru tabak modeli oluşturma gibi konular, grup çalışmaları ve hareketli oyunlar eşliğinde işlendi. Çocukların hem eğlendiği hem de beslenmeye dair püf noktaları öğrendiği etkinlik çocukların beğenisini kazandı.



Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve diyet uzmanı Dyt. Hande Güngör, 'Atölye çalışmasında çocuklarla besin stickerlari ile sağlıklı tabak oluşturma oyunu oynadık. Ayrıca renkli renkli stickerlar ile yiyecek ve tabak modellemeleri yaparak öğrendiklerini pekiştirdik. Çocuklar bir yandan keyifli vakit geçirirken bir yandan da dengeli beslenmeyi öğrendiler'' dedi.