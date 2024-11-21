Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, gerilimin yükseldiği Rusya-Ukrayna hattına ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya'nın barış girişimini değerlendirmeye hazır olduğunu belirten Zaharova, “Müzakerelere açığız, gerçekçi ve politik olmayan her türlü girişimi değerlendirmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Ülkenin çıkarlarının öncelikli olduğunu kaydeden Zaharova, “Bir kez daha vurgulamak isterim: Anahtar kelime ülkemizin menfaatleri, sahadaki mevcut durum ve ilgili anlaşmalara uyumun garanti altına alınmasıdır” dedi.