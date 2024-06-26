Ukrayna krizi nedeniyle gerilim halinde olan ABD ve Rusya arasında uzun süre sonra ilk diplomatik temas gerçekleşti. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Amerikan tarafının girişimiyle Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile ABD Savunma Bakanı Lıoyd Austin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Savunma bakanları Ukrayna çevresindeki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulundular” denildi.

Açıklamanın devamında Rus tarafının ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı silah desteğini eleştirdiği aktarılarak, “Belousov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne devam eden Amerikan silah tedariği nedeniyle gerilimin daha da tırmanma tehlikesine işaret etti” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Basın Sözcüsü Patrick Ryder düzenlediği basın toplantısında Belousov ve Austin’in telefon görüşmesi yaptığını doğrulayarak, “Görüşme sırasında bakan (Austin), Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden savaşı sırasında iletişim hatlarını açık tutmanın önemini vurguladı. Ryder ayrıca Rus ve ABD savunma bakanlarının en son 15 Mart 2023 tarihinde görüşme yaptığını hatırlattı.