Ankara’da Ceyhan Otomotiv’in tesislerinde düzenlenen teslimat töreninde Oğuzhan Ağır Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Kılıç, yeni araçlarını Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine’den teslim aldı.

1970 yılında temelleri atılan Oğuzhan Ağır Nakliyat, üçüncü kuşak yöneticileri ile savunma sanayinin önde gelen kamu ve özel kuruluşlarının ağır taşıma hizmetlerini yürütüyor. Oğuzhan, iş makinesi taşımacılığı, damperli yük taşımacılığı, gabari dışı ve proje taşımacılığı, tenteli yük taşımacılığı gibi farklı uygulamalarda da faaliyet gösteriyor. Bu doğrultuda araç parkının çeşitliliğini, alımını yaptığı 70 adet yeni Renault Trucks T, C ve K modelleri ile arttırıyor.

Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Oktay Kılıç; “Oğuzhan Ağır Nakliyat olarak savunma sanayisinin dev kurum ve kuruluşlarının tüm ağır araç ve ekipmanları için taşımacılık hizmetleri sağlıyoruz. Bu gerçekten sorumluluğu son derece yüksek bir taşımacılık alanı ve aslında Oğuzhan Grup’un iş disiplinini gösteren önemli bir referans. Öte yandan rüzgar güllerinden sanayi hammaddelerine kadar çok farklı yüklerin lojistiğini sağlıuyoruz. Bu kadar farklı hizmet yelpazesinde araç parkımızı da bu çeşitlilikte geliştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla 2018’de Renault Trucks ile başlayan iş birliğimizi, bu yıl 70 adet farklı modellerde araç alımı ile sürdürüyoruz. Oğuzhan Ağır Nakliyat’a duyulan güven doğrultusunda sunduğumuz hizmeti, bizim de güvendiğimiz bir iş ortağı ile sürdürmemiz önemli. Bu nedenle Renault Trucks T, C ve K serilerinden memnuniyetimiz, yeni alımlarımızda etkili oldu” diye belirtti.

Oğuzhan Ağır Nakliyat, 300 kamyon ve çekiciden oluşan öz mal araç filosu ile hizmet sunuyor. Filosunun üçte birini, Renault Trucks’ın farklı modellerinde farklı konfigürasyonlara sahip araçlar oluşturuyor. Oktay Kılıç; “Yurt içi taşımacılık hizmetlerimizin yanı sıra tüm Avrupa, Asya ve Ortadoğu güzergahlarında aktif faalliyetteyiz. Yurt dışı operasyonlarımızın yüzde 70’i Avrupa, yüzde 30’unu Asya ve Orta Doğu güzargahları kapsıyor. Örneğin Renault Trucks T520 çekicilerimizi Avrupa rotalarında kullanırken, Renault Trucks T480 damperli araçlarımızı yurt içinde cam hammaddesinin taşımacılığında kullanıyoruz. Renault Trucks K serisi ile zorlu yollarda yurt içi ağır taşımacılık hizmetleri sunuyoruz” dedi.

Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine ve Oktay Kılıç, Renault Trucks’ın çözümleri ile ilgili görüşmelerde bulundular. Sebastien Delepine; “Oğuzhan Ağır Nakliyat, Renault Trucks araçlarına ve donanımlarına çok hakim. Tüm modellerimizin dayanıklılığından, sundukları yakıt tasarrufundan ve iyi yol tutuşlarından çok memnunlar ki bu noktalar, Oğuzhan Ağır Nakliyat’ın sunduğu hizmetlerde çok önemli. Araçlarımızı bu kadar iyi tanıyor olmaları ve memnuniyetle kullanmaları, bayimiz Ceyhan Otomotiv ile güvene dayalı kurdukları iş birliği, eminiz ki daha uzun yıllar birlikte çalışmamızı sağlayacak” şeklinde açıkladı.

“Her model ile en az 2 puanlık yakıt farkı”

Oğuzhan Ağır Nakliyat, Renault Trucks’ın tüm modellerine hakim olduğu gibi farklı markalardan, aynı konfigürasyonlarda araçlara sahip. Bu nedenle çok rahat kıyaslama yapabildiklerine değinen Oktay Kılıç; “Ağır yük taşımacılığında bir aracımız yılda 60-70 bin km yol yaparken, uluslararası lojistik hizmeti sunduğumuz araçlarımız 200 bin km’ye ulaşıyor. Sunduğumuz geniş hizmet yelpazesi de bize daha geniş bir pencere açıyor. Renault Trucks araçlarımızı, tüm uygulama ve konfigirasyonlarda aynı koşul ve donanımlara sahip farklı araçlarla karşılaştırma şansına sahibiz. Sonuç hep aynı. Renault Trucks araçlar, her zaman 2-3 puanlık bir yakıt tasarrufunu gösteriyor” diye belirtti.

“Lojistik sektöründe kalifiye sürücüye erişim sıkıntısı devam ediyor”

Oktay Kılıç, sektörde yaşanan kalifiye sürücü sorununa değinerek; “Nitelikli sürücülerde yaşanan sıkıntılar, aslında ülkemize özel de değil. Dolayısıyla bu durum, araç üreticilerinin de önemli konu başlıkları arasında yer alıyor. Araç donanımları, sürücü farklılıklarını ortadan kaldırmaya yönelik gelişiyor. Bu anlamda da Renault Trucks’ın çözümlerini takip ediyoruz” dedi.

Kılıç, açıklamalarında 2023 yılını da değerlendirdi; “Oğuzhan adına iş hacmimizi geliştirdiğimiz ve filomuza ciddi yatırım yaptığımız bir yıl oldu. Filomuzda bulunan 250 adet araç, 2022-2023 modellerden oluşuyor. Genç araç yaşlarına rağmen satış sonrası hizmetlere çok önem veriyoruz. Ağır tonajlı ve zorlu taşımacılık faaliyetlerimiz nedeniyle araç bakım ve servis hizmetlerinin en ideal süre ve maliyetlerle çözülmesi gerekiyor. Renault Trucks ve Ceyhan Otomotiv’in desteği ile araçlarımız sorunsuz çalışmaya devam ediyor.”

“Renault Trucks ve Ceyhan Otomotiv ile iş birliğimiz, güvene dayanıyor”

Alımlarında araçların teknolojisi ve performansı kadar satış sonrası hizmetlerden memnuniyetlerinin de etkili olduğunu belirten Oktay Kılıç; “Ceyhan Otomotiv hem Renault Trucks ile aramızdaki iletişime çok büyük katkı sağlıyor hem de araçlar bakımlarımızı son derece sahiplenerek yürütüyorlar. Şeffaflığın esas olduğu iş birliğimizde, her türlü çözümle filomuzun etkinliğine katkıda bulunuyorlar” diye belirtti.

“RTFS, alımlarımızda en ideal çözümleri sunuyor”

Oğuzhan Ağır Nakliyat, Renault Trucks ile yaptıkları filo yatırımlarının yüzde 80’ninde Renault Trucks Finansal Hizmetler’in sunduğu avantajlardan faydalanıyor. Aslen hizmet kalitesi ve tek noktada çözüm bulma pratikliği ile RTFS ile iş birliği yapmayı tercih ettiklerini belirten Oktay Kılıç; “Düşük faizli kredi avantajı, tabi ki çok önemli ancak kısa sürede, tek noktada ve kolayca çözüm sağlanması, en az sunulan maddi avantajlar kadar değerli. Sonuçta günümüzde zaman da önemli bir yatırım” şeklinde açıkladı.