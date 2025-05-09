Hatay’da verimliliğin yarıştığı anlar: Optifuel Challenge

Renault Trucks’ın sürücüler arasında ekonomik ve sürdürülebilir sürüş bilincini artırmak amacıyla düzenlediği Optifuel Challenge 2025’in Hatay etabı, yoğun ilgiyle karşılandı. Yarışmacılar, Renault Trucks T 480 Turbo Compound çekicilerle belirlenen parkurda en düşük yakıt tüketimine ulaşmak için yarıştı. Gelişmiş Turbo Compound motor teknolojisiyle sürücüler, yakıt verimliliği ve konforu aynı anda deneyimleme fırsatı buldu.

Düşük yakıt tüketiminin yüksek performansla birleştirilmesinin hedeflendiği Optifuel Challenge, Hatay’da üç gün boyunca devam etti. Dereceye giren sürücüler, Renault Trucks FEST’te ödüllerini aldı. Hatay’daki yarışta Özuzunbağ Uluslararası Taşımacılık adına Retif Kayabölen, bölgedeki en düşük tüketimle birinciliğe, Ramtaş Lojistik sürücüsü Hamza Bakımcı ikinciliğe, Yeni Ender Uluslararası Nakliyat sürücüsü Sezgin Ördek ise üçüncülüğe hak kazandı.

Renault Trucks FEST, Hatay’da sektörü bir araya getirdi

Optifuel Challenge’ın hemen ardından gerçekleşen Renault Trucks FEST, Hatay’daki taşımacılık sektörünün temsilcilerini bir araya getirdi. Renault Trucks’ın uzun yol, dağıtım, ağır yük ve inşaat uygulamalarına yönelik serilerinin sergilendiği festivalde, araçların yeni nesil teknolojileri, yakıt tasarrufu çözümleri ve sürücü konforunu artıran özellikleri katılımcılarla interaktif bir şekilde paylaşıldı. Festival kapsamında düzenlenen aktiviteler, sektörel deneyimi keyifli bir atmosfere taşıdı. Etkinlik boyunca Renault Trucks uzmanları, taşımacılığın geleceğine dair katılımcılarla birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

KRONE Türkiye, Renault Trucks Optifuel Challenge kapsamında sunduğu treyler çözümleriyle Hatay’da gerçekleştirilen etkinliklerde de yer alarak taşımacılık sektöründeki trendleri ve ihtiyaçları sahada izledi. Etkinlik süresince mevcut iş ortaklarıyla bağlarını güçlendiren KRONE Türkiye, potansiyel projelere yönelik görüşmeler gerçekleştirerek saha geri bildirimlerini değerlendirme fırsatı buldu.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Renault Trucks yetkili bayi İkikardeş Otomotiv'in Yönetim Kurulu Başkanı Uğur İkikardeş şunları söyledi: “Renault Trucks ile birlikte Hatay’da bu denli kapsamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmak, bizler için de verimli bir deneyim oldu. Hatay, sadece coğrafi konumuyla değil, lojistik tecrübesiyle de Türkiye’nin taşımacılıkta en önemli merkezlerinden biri. Yarışmacılarımızın gösterdiği özveri, katılımcılarımızın ilgisi ve sektör temsilcilerimizin desteği sayesinde ortaya gerçekten anlamlı bir buluşma çıktı. Optifuel Challenge sayesinde müşterilerimizle ekonomik sürüş bilinci ve sürdürülebilir taşımacılık vizyonu üzerine bir deneyim yaşadık. Renault Trucks FEST ile de farklı segmentlerdeki araçlarımızın teknolojik yeniliklerini yakından inceledik ve taşımacılığın geleceğine dair bilgi alışverişinde bulunduk. Böylece Renault Trucks ile birlikte sektörel paylaşımları çok keyifli bir platforma taşıdığımıza inanıyoruz.”