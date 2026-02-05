İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve Silivri’deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde sürdürülen davada, CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuklu olarak yargılanıyor. Dosyada 33’ü tutuklu olmak üzere toplam 200 sanık bulunuyor.

Savcılık tarafından hazırlanan 578 sayfalık iddianamede, sanıklara “örgüt kurma”, “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “mal varlığı değerlerini aklama” gibi 14 ayrı suç yöneltiliyor. İddianamede, suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş hakkında 704 yıla, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında ise 415 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Dünkü duruşmada tutuklu sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından savcılık mütalaasını açıkladı. Buna göre savcılık, İbrahim Halil Çalış, İbrahim Koçyiğit ve Oktay Aktaş’ın, tutuklulukta geçirdikleri süre, sağlık durumları ve dosya kapsamı dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edilmelerini istedi.

Savcılık, aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu diğer sanıklar yönünden ise suçların vasfı ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesinin varlığı gerekçeleriyle tutukluluk hâllerinin devamına karar verilmesini talep etti.