Özellikle temel gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve etiket usulsüzlüklerinin önüne geçilmesi amacıyla sahada yoğun bir denetim süreci yürütülüyor.

Bu kapsamda Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren bir markette denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde başta ekmek, et ve peynir olmak üzere temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin fiyat etiketleri detaylı şekilde incelendi. Ekipler, etiketlerde ürünün üretim yeri, ayırt edici özellikleri, birim fiyatı ve satış fiyatının mevzuata uygun olup olmadığını kontrol etti. Ayrıca raf fiyatları ile kasa fiyatları karşılaştırılarak olası fiyat farklılıkları denetlendi.

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen denetimler kapsamında, Tarım İl Müdürlükleri ve Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla Ramazan ayı öncesi ve Ramazan süresince denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. Yetkililer, bu çalışmalarla fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesinin ve piyasada adil fiyat mekanizmalarının korunmasının hedeflendiğini vurguladı.