Özellikle süresiz nafaka uygulaması, yıllardır hem hukuk çevrelerinde hem de toplumun geniş kesimlerinde ciddi bir rahatsızlık konusu olarak dile getiriliyor. Çalıştayda bu konu tüm yönleriyle ele alınırken, AK Parti’nin de bu başlıkta bir yasa teklifi hazırlığı içinde olduğu biliniyor. Çalıştayla görev alan isimler, akademisyenlerin yanı sıra dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini de alıyor. Aynı zamanda yapılacak düzenlemenin sosyal ve hukuki etkilerine dair etki analizleri de masada.

Mevcut sistemde, evlilik süresi ne kadar kısa olursa olsun, mahkeme kararıyla süresiz nafaka bağlanabilmesi mümkün. Bu durum, özellikle kısa süreli evliliklerin ardından yıllarca süren nafaka yükümlülüklerini beraberinde getiriyor. Toplumda sıkça dile getirilen itiraz da tam olarak bu noktada yoğunlaşıyor.

Nafaka elbette sosyal devlet anlayışının bir parçası; mağduriyetleri önlemek için gerekli. Ancak bu korumanın, ölçüsüz bir yükümlülüğe dönüşmesi de yeni mağduriyetler üretiyor.

Öte yandan, yapılacak her düzenlemenin toplumun tüm kesimlerinde nasıl bir karşılık bulacağı da önemli. Bu noktada belirleyici olan, kanun tasarısının nihai hali olacak. Taslak kamuoyuyla paylaşıldığında, hem destekler hem de eleştiriler daha net şekilde ortaya çıkacaktır. Ardından Meclis süreci başlayacak ve son sözü milletvekilleri söyleyecek.

Aile hukukunda atılacak bu adımın, adalet duygusunu güçlendiren, taraflar arasında yeni gerilimler üretmeyen ve toplumsal vicdanı gözeten bir çerçevede şekillenmesi gerekiyor, en azından beklenti bu yönde...