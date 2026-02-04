Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan ve Mısır’ı kapsayan resmi ziyaretleri kapsamında Riyad’da önemli temaslar gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından resmi törenle karşılanırken, ikili görüşmelerin ardından heyetler arası toplantılar yapıldı. Görüşmelere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı.

Hükümetler arası yenilenebilir enerji anlaşması

Ziyaret kapsamında Bakan Bayraktar ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman Al-Suud arasında, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma” imzalandı.

İmza töreninin ardından anlaşmanın detaylarını paylaşan Bayraktar, Türkiye’nin 2035 yılına kadar güneş ve rüzgâr enerjisinde 120 bin megavat kurulu güç hedefine ulaşmayı amaçladığını hatırlattı. Bu hedef doğrultusunda her yıl 8-9 bin megavat yeni kapasitenin sisteme eklenmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, YEKA ihaleleri, öz tüketim santralleri ve depolamalı enerji projelerinin yanı sıra hükümetler arası anlaşmalarla da daha düşük maliyetli elektriğin uzun vadeli olarak temin edileceğini söyledi.

İlk faz 2 bin megavat, toplam hedef 5 bin megavat

Anlaşmanın toplamda yaklaşık 5 bin megavatlık bir kapasiteyi kapsadığını belirten Bayraktar, imzalanan ilk fazın 2 bin megavatlık güneş enerjisi projelerinden oluştuğunu ifade etti. Buna göre projelerin bin megavatı Sivas’ta, bin megavatı ise Karaman Taşeli Bölgesi’nde hayata geçirilecek.

Bayraktar, özellikle Karaman Taşeli’ndeki proje için kilovatsaat başına 1,995 euro/cent gibi rekor düzeyde düşük bir fiyatla elektrik alımı yapılacağını belirterek, “Türkiye yaklaşık 25 yıl boyunca bu fiyattan elektrik alacak. Bu, ülkemiz için bugüne kadar görülmüş en düşük elektrik alım fiyatıdır” dedi.

Sivas’ta kurulacak santralden ise elektriğin 2,3415 euro/cent bedelle, yine 25 yıl süreyle satın alınacağı açıklandı.

Yaklaşık 2 milyar dolarlık doğrudan yatırım

İlk fazın yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırım anlamına geldiğini kaydeden Bayraktar, bu sürecin aynı zamanda Türkiye’ye doğrudan dış finansman girişi sağlayacağını söyledi. Finansmanın bir kısmının yerel kaynaklardan, bir kısmının ise uluslararası finans kuruluşlarından temin edileceğini aktaran Bayraktar, projede yüzde 50 oranında yerlileştirme hedeflendiğini de dile getirdi.

Hayata geçirilecek projelerle yaklaşık 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacının karşılanmasının hedeflendiğini belirten Bayraktar, anlaşmanın hem enerji arz güvenliği hem de tüketiciler açısından büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.

Temel 2027’de atılacak

Projeye ilişkin takvimi de paylaşan Bakan Bayraktar, ilk fazın temelinin 2027 yılında atılacağını, 2027’nin sonuna doğru ilk etabın tamamlanmasının planlandığını söyledi. Projenin tamamının ise 2028 ve 2029 yıllarında devreye alınması hedefleniyor.