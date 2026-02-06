Bakan Uraloğlu, Malatya’da yapımı tamamlanan Havalimanı Kavşağı, İkizce TOKİ imar ve bağlantı yolları, K3 Farklı Seviyeli Kavşağı ile Karayolları Malatya Şube Şefliğinin toplu açılış törenine katıldı. Konuşmasına 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları anarak başlayan Uraloğlu, Malatya’nın depremlerden en ağır etkilenen illerden biri olduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devletin tüm imkânlarıyla ilk andan itibaren sahada olduklarını belirten Uraloğlu, deprem bölgesinde kara yolu, demir yolu, havalimanları ve haberleşme altyapılarında kapsamlı onarım ve güçlendirme çalışmalarının hızla hayata geçirildiğini söyledi.

Malatya’nın 16 ilin geçiş noktasında bulunan stratejik konumuna dikkat çeken Uraloğlu, kentin kara, hava ve demir yolu ağlarının kesiştiği önemli bir merkez olduğunu ifade etti. 2002 yılından bu yana Malatya’nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 143 milyar liralık yatırım yapıldığını belirten Uraloğlu, bölünmüş yol uzunluğunun 36 kilometreden 475 kilometreye çıkarıldığını, 363 kilometre bitümlü sıcak karışımlı yol inşa edildiğini kaydetti.

Kömürhan Köprüsü, Erkenek Tüneli ve Malatya Kuzey Çevre Yolu gibi projelerin Türkiye’nin doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım akslarında kritik rol üstlendiğini dile getiren Uraloğlu, Malatya’nın Doğu Anadolu’yu Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu’ya bağlayan önemli bir lojistik merkez haline geldiğini söyledi.

Toplu açılışı yapılan projelere ilişkin bilgi veren Uraloğlu, Karayolları Malatya Şube Şefliği’nin deprem sonrası daha güvenli bir alana taşındığını, İkizce TOKİ deprem konutları bölgesindeki imar ve bağlantı yollarının tamamlandığını, K3 Farklı Seviyeli Kavşağı ile trafiğin güvenli ve kesintisiz hale getirildiğini ifade etti. Ayrıca Malatya Havalimanı’nda yapımı süren yeni terminal binasına erişim için modern bir dönel kavşağın inşa edildiğini aktardı.

Uraloğlu, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Malatya’nın kalkınması, bölgesel ve ulusal ölçekte daha güçlü bir konuma ulaşması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından projelerin toplu açılışı gerçekleştirildi.