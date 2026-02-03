Düzenleme kapsamında, çocuklara yönelik hizmet ve çalışmalar da dijital izleme sürecine dahil edilecek.

Genelgede, çocukların korunması, desteklenmesi ve haklarının izlenmesine yönelik yürütülen faaliyetlerin daha etkin şekilde takip edilmesi amacıyla, ilgili kurumların sahip oldukları verileri merkezi bir dijital sistem üzerinden paylaşacağı belirtildi. Bu kapsamda çocuklara ilişkin çalışmaların kayıt altına alınması, izlenmesi ve değerlendirilmesi hedefleniyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte, kamu kurumları ve ilgili kuruluşların çocuklara yönelik sosyal hizmetler, destek programları ve diğer faaliyetlere ilişkin bilgileri düzenli ve güncel şekilde sisteme aktarması zorunlu olacak. Dijital izleme sistemi sayesinde, çocuklara yönelik politikaların uygulanma süreçlerinin daha şeffaf ve koordineli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Genelgede, sistemin işleyişine ilişkin usul ve esasların ilgili kurumlar tarafından belirleneceği ifade edilirken, uygulamanın kamu yönetiminde izleme ve raporlama mekanizmalarını güçlendirmesi bekleniyor.