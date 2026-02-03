Merkezden yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin bağlamından koparılarak ve çarpıtılarak kamuoyuna servis edilmesiyle oluşturulduğu belirtildi. TÜİK tarafından paylaşılan istatistiklerin, yalnızca haklarında resmi kayıp başvurusu yapılan ve daha sonra bulunan çocuklara ilişkin olduğu vurgulandı. Bu verilerde de iddia edilen rakamlara karşılık gelen bir durumun söz konusu olmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurumları tarafından “kayıp ve bulunamayan çocuk sayısı” başlığı altında yayımlanmış herhangi bir resmi istatistiğin bulunmadığına dikkat çekildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, benzer iddiaların 2024 yılında da açık ve net şekilde yalanlandığını, buna rağmen kamuoyunu yanıltma amacı taşıyan dezenformasyon içerikli paylaşımların kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Merkez, vatandaşlara çağrıda bulunarak, dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesinin önemini vurguladı.