Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şu ana kadar indirimli satış reklamlarına 4.4 milyon lira ceza kesildiği belirtilirken, “Reklam Kurulu tarafından 2023 yılında toplam 2 bin 7 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunularak, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen bin 762 adet dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra, toplam 114 milyon 139 bin 768 lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Kurul, Aralık ayında 171 dosya görüşürken, bunların 139’unu mevzuata aykırı buldu. Bu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezasıyla birlikte toplam 21 milyon 591 bin lira idari para cezası uygulandı.

Reklamlarda ‘en iyi fiyat’ ifadesi yanıltıcı

Kurul, bir kozmetik şirketinin reklamlarındaki En iyi parfüm-En iyi fiyat ifadelerini ‘yanıltıcı’ bulurken, ilgili firmaya müeyyide uygulanmasına karar verdi.

Bir çevrimiçi rezervasyon sitesine, rezervasyona kapalı bir konaklama tesisine ilişkin reklamlara devam ederek, bunu satın almak isteyen müşterileri başka tesislere yönlendirmesi de Reklam Kurulu tarafından manipülasyon olarak nitelendirildi.

Cool lime yazan ambalajlar ‘yanıltıcı’ bulundu

Çeşitli gıda markalarına ait Cool Lime ve Lime Özü gibi isimlere sahip ürün ambalajlarında yanıltıcı görseller kullanıldığını belirleyen Reklam Kurulu, ürünün misket limonundan üretildiği izleminin verildiğini vurguladı. Bu reklamlar mevzuata aykırı bulunarak ilgili firmalara müeyyide uygulanmasına karar verildi.

Reklam Kurulu, olduğundan daha fazla indirim yapılmış gibi gösteren 12 firmaya müeyyide uygulanmasına karar verdi. 2023 yılında bu kapsamda 134 indirimli satış dosyası değerlendirilirken, 119 dosya hakkında durdurma cezası yanı sıra 4 milyon 41 bin lira idari para cezası uygulandı.