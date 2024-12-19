Ülkemizde Yetişiyor, Dünya Mutfaklarına Uzanıyor

Reis Gıda, 1981’den bu yana Anadolu’nun geleneksel lezzetlerini sınırların ötesine taşıyarak hem küresel pazarda hem de dünya mutfaklarında önemli bir yer edindi. 2024 yılında aldığı bu ödülle ihracat alanındaki başarısını bir kez daha tescilledi. Şirket, kaliteli ürünleri ve inovatif pazarlama stratejileri sayesinde uluslararası pazarlarda önemli bir yer edindi ve Türkiye’nin gururu haline geldi. Bu başarı, şirketin ihracat alanındaki üstün performansını ve uluslararası arenada güvenilir bir marka olarak tanınmasını sağlamıştı.

Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun, ödül töreninde yaptığı değerlendirmelerde, “Üretimde gösterdiğimiz özen, Reis Gıda’nın yurt dışı pazarında varlığını güçlendirmesinde en büyük etken olmuştur” dedi.

Küresel Pazarlarda Güçlenen Bir Türk Markası

Reis Gıda, 46 çeşit geleneksel ürün yelpazesiyle dünya mutfaklarında yer alan önemli bir Türk markası olarak dikkat çekiyor. Dünya tarım ürünleri ihracatında ilk 10 içerisinde olan Amerika, Hollanda, Almanya, Fransa, Kanada ve İngiltere, İsviçre, Belçika başta olmak üzere 26 ülkeye ihracat yapan şirket, ürünlerini dünyanın önde gelen online alışveriş sitelerinde de satışa sunuyor.

Ödül törenine katılan Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, ihracattaki başarımızın temelinde üreticilerimizin emeği ve ürünlerimizin lezzeti vardır. Amacımız, lezzetimizi dünyaya taşırken sürdürülebilir ve kaliteli ürünler sunmaya devam etmektir," diyerek şirketin gelecekteki hedeflerine vurgu yaptı.

Reis Gıda, bu ödülle birlikte gelecekte de inovasyon ve kaliteye olan bağlılığını sürdürerek, yeni pazarlara açılmayı ve küresel çapta daha fazla başarı elde etmeyi hedefliyor. Şirket, ihracatını artırarak ve Türkiye’nin gıda sektöründeki gücünü pekiştirmeyi sürdüreceğini belirtti. Ayrıca, “Reis, marka bilinirliği ile lider konumda. Pirinç ve bakliyat kategorisinde ‘en güvenilen’, ‘en çok tercih ve tavsiye edilen’ marka olarak tüketicilerimizin bize verdikleri, değeri yansıtacağız" dedi.

Reis Gıda, sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veriyor. Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun, "Yerli üretimi destekleyen çalışmalarımızdan ürün seçimimize, paketlemeden lojistiğe kadar birçok alanda ülkemizin yararına projeler yürütüyoruz ve sadece bugün için değil geleceğimizi de düşünüyoruz" dedi.

Tarım ve gıdanın sürdürülebilirliğinin her zamankinden daha önemli hale geldiğine dikkat çeken Reis Yorgun “tüm dünyada tüketiciler, daha besleyici özelliklere sahip olan bakliyat ürünlerini tercih ediyor ve bu da sağlıklı, kaliteli ve çevre dostu üretim süreçlerini benimsemenin önemini bir kez daha ortaya koyuyor."

Geleneksel Türk lezzetlerini dünyayla buluşturan Reis “Lezzeti Dünyaya Taşıyanlar” ödülüyle uluslararası başarılarını bir adım daha ileriye taşıdı. Global pazarlarda güçlü bir Türk markası olarak yolculuğuna devam eden Reis sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en güvenilen gıda markalarından biri olma yolunda.