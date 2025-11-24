TCMB’nin İktisadi Yönelim Anketi kapsamında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.791 iş yerinden alınan yanıtlar değerlendirildi. Buna göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO) ise bir önceki aya kıyasla 0,2 puanlık artışla yüzde 74,4’e yükseldi. Bu artış, imalat sanayindeki üretim faaliyetlerinin istikrarlı bir şekilde sürdüğüne işaret ediyor.

Uzmanlar, kapasite kullanım oranındaki yükselişin ekonomik faaliyetlerin canlanmasına ve üretimdeki toparlanmanın göstergesi olabileceğini belirtiyor. İmalat sanayindeki bu gelişmeler, önümüzdeki dönemde sanayi üretimi ve ekonomik büyüme beklentileri açısından önemli bir gösterge olarak takip edilecek.