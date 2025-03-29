Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ile belirli toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olarak sağlanacak.

Ücretsiz Ulaşım Tarihleri ve Kapsamı

Köprü ve Otoyol lar: 29 Mart Cumartesi saat 00.00'dan 2 Nisan Çarşamba saat 07.00'ye kadar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

Toplu Taşıma: 30 Mart Cumartesi saat 00.00'dan 1 Nisan Pazartesi saat 00.00'a kadar, İstanbul, Ankara ve İzmir’de belediyelerin sunduğu toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

Bu kapsamda, Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Başkentray ve İzban gibi ulaşım hatları da vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Alınan bu karar, bayram süresince şehir içi ulaşımı kolaylaştırmayı ve vatandaşların bayram ziyaretlerini rahat bir şekilde gerçekleştirmesini amaçlıyor. Kamuoyuna duyurulan kararın, özellikle büyükşehirlerde yoğunluk yaşanmasını önlemede etkili olması bekleniyor.