Türkiye'nin dört bir yanından at sahiplerinin katılımıyla Gölcük'te gerçekleştirilen Geleneksel Rahvan At Yarışları'nda 11 kategoride dereceye girenler belli oldu. Organizasyonun en büyük ödülü olan altın kemeri, baş atlar kategorisinde birinci olan Recep Şimşir kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu işbirliğiyle Gölcük Belediyesi Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu Pisti'nde organize edilen yarışlara Türkiye'nin farklı illerinden at sahipleri ve jokeyler katıldı.

Toplam 11 farklı kategoride gerçekleştirilen yarışlarda, organizasyonun en prestijli yarışı olan 'baş' kategorisinde Recep Şimşir'in atı bitiş çizgisini ilk sırada geçerek altın kemerin sahibi oldu.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, etkinlikte yaptığı konuşmada, ata sporu olan rahvan at yarışlarına ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gelecekte de bu organizasyonlara destek vermeye devam edeceklerini belirten Sezer, dereceye giren sporcuları ve at sahiplerini tebrik etti.

Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye girenlere ödülleri, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Belediye Başkanı Sezer ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.