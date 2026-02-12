Güçlü ABD verileri sonrası kriptoda yatay seyir: Bitcoin 67 bin doların üzerinde tutunuyor

Küresel makroekonomik verilerin risk iştahı üzerindeki etkisi sürerken kripto para piyasasında yatay görünüm korunuyor. Lider kripto para birimi Bitcoin 67.131 dolar seviyesinde işlem görürken, Ethereum 1.973 dolardan fiyatlanıyor. Toplam piyasa değeri ise 2,3 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Güçlü istihdam verileri faiz beklentilerini öteledi

ABD’de ocak ayına ilişkin açıklanan tarım dışı istihdam verisi 130 bin artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı yüzde 4,4’ten yüzde 4,3’e gerilerken, önceki iki aya ait veriler toplam 17 bin aşağı yönlü revize edildi.

FED’in yakından izlediği ortalama saatlik kazançlar aylık bazda yüzde 0,4 artarak beklentileri aşarken, yıllık artış yüzde 3,7 seviyesinde sabit kaldı. Saatlik kazancın 37,17 dolara yükselmesi, ücret kaynaklı enflasyon baskısının tamamen ortadan kalkmadığına işaret etti. İmalat istihdamındaki 5 bin kişilik artış, işgücüne katılım oranının yüzde 62,5’e yükselmesi ve haftalık çalışma süresinin 34,3 saate çıkması iş gücü piyasasındaki dayanıklılığı destekledi.

Verilerin ardından piyasalarda FED’in ilk faiz indirimi beklentisi hazirandan temmuz ayına ötelenirken, güçlü istihdam görünümünün para politikasında daha temkinli ve kademeli bir gevşeme sürecine işaret ettiği değerlendiriliyor. Bu tablo, kripto dahil riskli varlıklarda kısa vadeli fiyatlamaların makro veri akışına duyarlı kalabileceğine işaret ediyor.

ETF’lerde çıkış dikkat çekti

11 Şubat itibarıyla Bitcoin ETF’lerinde 276,3 milyon dolarlık, Ethereum ETF’lerinde ise 129,18 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi. ETF tarafındaki bu hareket, piyasadaki temkinli duruşun sürdüğünü gösteriyor.

Bülten yazıldığı sırada Bitcoin 67.131 dolar, Ethereum 1.973 dolar, XRP 1,38 dolar ve Solana 80,69 dolar seviyesinden işlem görüyordu.

ABD’de SEC’e kripto davaları eleştirisi

ABD’li milletvekilleri, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins’i kripto sektörüne yönelik yaptırım kararları ve son dönemde düşürülen davalar nedeniyle eleştirdi.

Massachusetts Demokrat Temsilcisi Stephen Lynch, Başkan Donald Trump’ın göreve gelmesinin ardından açılan yaptırım davalarında yüzde 60 oranında azalma yaşandığını savundu. Lynch, Mayıs 2025’te Binance’e karşı açılan davanın düşürülmesini örnek gösterirken, Trump ailesiyle bağlantılı merkeziyetsiz finans platformu World Liberty Financial’a (WLFI) yapılan yabancı yatırımlara da dikkat çekti.

Son gelişmelere göre, Abu Dabi merkezli Aryam Investment 1’in, WLFI’nin arkasındaki girişim şirketinin yüzde 49’unu satın aldığı bildirildi. Demokrat kanat, bu tür gelişmelerin ulusal güvenlik ve yatırımcı güveni açısından risk oluşturabileceğini dile getirirken, SEC Başkanı Atkins ise kurumun yaptırım faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti.

Ara seçim sürecine girilen ABD’de, Kongre’de olası güç değişiminin kripto düzenlemelerinin seyrini etkileyebileceği ifade ediliyor.

Tayland’dan dijital varlık hamlesi

Tayland hükümeti, dijital varlıkların türev ve sermaye piyasalarında dayanak varlık olarak kullanılmasına izin veren düzenlemeyi onayladı. Karar, ülkenin türev piyasalarını uluslararası standartlara uyumlu hale getirmeyi ve yatırımcı korumasını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Tayland SEC’in, Bitcoin ve karbon kredileri gibi yeni varlık sınıflarını kapsayacak şekilde Türev Araçlar Yasası’nda değişikliğe gitmesi planlanıyor. Düzenleme, ülkeyi kurumsal kripto işlemleri açısından bölgesel bir merkez haline getirmeyi hedefliyor.

Öte yandan ülkede kripto ile ödeme yapılması Merkez Bankası tarafından yasaklanmış durumda. Bireysel işlemler yaygınlığını korurken, en büyük borsa Bitkub’da günlük işlem hacmi yaklaşık 65 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Ondo Finance’ten tokenize hisseler için Chainlink entegrasyonu

Ondo Finance, tokenize ABD hisseleri için Chainlink’i resmi veri sağlayıcısı olarak entegre ettiğini açıkladı. Ethereum ağı üzerinde devreye alınan fiyat akışları kapsamında SPYon (SPDR S&P 500 ETF), QQQon (Invesco QQQ ETF) ve TSLAon (Tesla) destekleniyor.

Entegrasyon sayesinde kullanıcılar, tokenize hisseleri teminat göstererek stablecoin borçlanabiliyor. Zincir üstü fiyat verileri, DeFi protokollerinin teminat parametrelerini ve tasfiye süreçlerini dayanak varlık fiyatlarına göre yönetmesine imkan tanıyor. Şirket, bu adımın tokenize hisselerin DeFi ekosisteminde daha yaygın teminat olarak kullanılmasının önünü açacağını belirtti.

Teknik görünüm: Kritik seviyeler izleniyor

Bitcoin (BTC)

Bitcoin 67.131 dolar seviyesinde işlem görüyor. 70.000 dolar eşiği altında kalınması kısa vadeli yukarı yönlü ivmenin sınırlı kaldığını gösteriyor.

Dirençler: 67.800 – 68.500 – 70.000 dolar

Destekler: 66.500 – 65.000 – 63.500 dolar

66.500 dolar altında kalıcılık sağlanması halinde satış baskısının artabileceği değerlendiriliyor.

Ethereum (ETH)

Ethereum 1.973 dolar seviyesinde ve 2.000 dolar psikolojik direncinin hemen altında seyrediyor.

Dirençler: 1.990 – 2.030 – 2.080 dolar

Destekler: 1.950 – 1.900 – 1.850 dolar

2.000 dolar üzerinde kalıcı kapanışlar görülmeden teknik görünümün belirgin şekilde güçlenmesi zor görünüyor.

XRP

XRP 1,38 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Dirençler: 1,40 – 1,45 – 1,50 dolar

Destekler: 1,35 – 1,32 – 1,28 dolar

1,32 dolar altında kalıcılık sağlanması durumunda satış baskısının artabileceği ifade ediliyor.

Genel görünüm, kripto piyasasında kısa vadede yön arayışının sürdüğüne ve fiyatlamaların makro veri akışına duyarlı kalmaya devam edeceğine işaret ediyor.