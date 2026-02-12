Fırat Kalkınma Ajansı tarafından yapılan duyuruda, personel alımının 15 Temmuz 2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacağı bildirildi.

Ajansın faaliyet alanının Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerini kapsadığı belirtilen açıklamada, TRB1 Düzey 2 Bölgesi'nin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sunmak isteyen adayların başvuru yapabileceği kaydedildi.

Duyuruda, takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisi güçlü, analitik ve stratejik düşünme yeteneğine sahip, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, organizasyon ve yönetim becerisi bulunan ve seyahat engeli olmayan adaylar arasından 4 uzman personel ile 1 destek personeli (programcı) alımı yapılacağı ifade edildi.

Duyuruda ayrıca Merkezi Malatya'da bulunan Fırat Kalkınma Ajansı'nda sınavda başarılı olan adayların, Ajans Genel Sekreterliği'nin uygun göreceği Bingöl, Elazığ, Malatya veya Tunceli illerinden birinde görev yapmayı başvuruyla kabul etmiş sayılacağı ifade edilerek, detaylı bilgiye Fırat Kalkınma Ajansı'nın web sayfasından ulaşılabileceği belirtildi.