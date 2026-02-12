Çevre dostu yakacak olarak değerlendirilen zeytin çekirdekleri, 13 yıldır Yunanistan’ın Midilli Adası’na ihraç ediliyor.

Burhaniye’de faaliyet gösteren Tariş Zeytinyağı Fabrikası’nda sezon boyunca işlenen zeytinlerden elde edilen çekirdekler, atık olmaktan çıkarılarak enerji kaynağına dönüştürülüyor. Son olarak sezonun kapanış sevkiyatı kapsamında 60 ton zeytin çekirdeği Midilli’ye gönderildi.

Burhaniye Tariş Müdürü Emrah Öztürk, ihracatın uzun yıllardır sürdüğünü belirterek, “Yaklaşık 13 yıldan beri Yunanistan’a çekirdek ihraç ediyoruz. Bugün sezonun son partisi olan 60 tonluk çekirdeği gönderdik. Zeytin çekirdeğini komşuya ihraç ediyoruz. Komşu da bizim çekirdekle ısınıyor. Kısmet olursa önümüzdeki sezonlarda da ihracatımız devam edecek” dedi.

Yüksek kalorifik değeri ve düşük karbon salımıyla dikkat çeken zeytin çekirdeği, özellikle ısınma amaçlı tercih edilen çevreci yakıtlar arasında yer alıyor. Ege’nin iki yakası arasında kurulan bu ticaret köprüsü, hem atıkların ekonomiye kazandırılmasını sağlıyor hem de bölge ihracatına katkı sunuyor.