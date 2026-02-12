Ticaret Bakanı Bolat: İhracat İklimi 25 Aydır Eşik Değerin Üzerinde

ANKARA (İHA) – Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin 2026 yılı ocak ayında 52,1 seviyesine yükseldiğini açıkladı. Endeks, Aralık 2025’te 51,6 olarak gerçekleşmişti. Böylece ihracat iklimi üst üste 25’inci ayda da 50 eşik değerinin üzerinde kalarak dış talepteki iyileşmenin sürdüğüne işaret etti.

Bakan Bolat, ocak ayında ihracat pazarlarındaki talep koşullarında ılımlı iyileşmenin devam ettiğini belirterek, özellikle Avrupa’daki ana pazarlardan gelen olumlu sinyallerin endeksi desteklediğini ifade etti.

Avrupa ve ABD’de toparlanma sinyali

Birleşik Krallık’ta üretimin yaklaşık bir buçuk yılın en yüksek artış hızına ulaştığını kaydeden Bolat, Almanya’da da büyümenin ivme kazandığını vurguladı. ABD’de özel sektör faaliyetlerindeki güçlü artışın ekonomik büyümeyi desteklemeye devam ettiğini belirten Bolat, Orta Doğu’nun da talep artışında öne çıkan bölgelerden biri olduğunu söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde petrol dışı ekonomik aktivitenin hızlandığını ifade eden Bolat, bu artışın anket kapsamında izlenen ekonomiler arasında en yüksek oranlardan biri olarak kaydedildiğini aktardı.

Sanayi üretiminde ve yüksek teknolojide artış

İhracattaki kazanımların sanayi üretimi ve istihdama olumlu yansıdığını belirten Bolat, sanayi üretiminin 2025 yılında yıllık yüzde 2,6 oranında arttığını açıkladı. Yüksek teknoloji üretimindeki artışa dikkat çeken Bolat, bu alandaki üretimin 2024’te yüzde 2,1 artarken, 2025’te yüzde 11,4 yükseldiğini bildirdi.

İşsizlikte 25 yılın en düşük seviyesi

İşsizlik oranının 2025 yılı Aralık ayında yüzde 7,7 ile 2005’ten bu yana en düşük seviyeye gerilediğini anımsatan Bolat, işsizliğin son 32 aydır tek haneli seyrini sürdürdüğünü söyledi.

2025 yılının ortalama yüzde 8,4 işsizlik oranıyla, Orta Vadeli Program (OVP) hedefi olan yüzde 8,5’in altında tamamlandığını belirten Bolat, bu başarının küresel ekonomide artan rekabet, ticarette korumacılık eğilimleri ve zayıf dış talebe rağmen elde edildiğini vurguladı.

Pazar çeşitlendirme vurgusu

Küresel belirsizliklerin sürdüğüne işaret eden Bolat, Türkiye’nin geleneksel pazarlardaki konumunu güçlendirmeye devam edeceğini belirtti. Uzak Ülkeler Stratejisi başta olmak üzere pazar çeşitlendirme çalışmalarının süreceğini ifade eden Bolat, Türkiye’nin dünya ticaretinde güçlü konumunu korumak için dinamik ve proaktif ticaret politikalarını sürdüreceğini kaydetti.