Buna göre;
-
Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (CELHA) tahsisli sermaye artırımı,
-
Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK) iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı,
-
Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MRGYO) bedelli sermaye artırımı işlemleri onaylandı.
Detaylar:
Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (CELHA)
-
Mevcut sermaye: 300.000.000 TL
-
Artırım türü: Tahsisli
-
Açıklama: Çıkarılmış sermaye tahsisli olarak nakden artırılacak. Artırımın toplam satış hasılatı 915.701.293,40 TL olacak ve nominal tutar pay satış fiyatına göre belirlenecek.
Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK)
-
Mevcut sermaye: 14.200.000 TL
-
Yeni sermaye: 298.200.000 TL
-
Artırım türü: Bedelsiz (iç kaynaklardan) – 284.000.000 TL
-
Açıklama: Mevcut sermayeye göre %2000 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapılacak. Artırım sonrası çıkarılmış sermaye 298,2 milyon TL olacak.
Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MRGYO)
-
Mevcut sermaye: 1.090.980.000 TL
-
Yeni sermaye: 2.400.156.000 TL
-
Artırım türü: Bedelli – Halka arz (1.309.176.000 TL)
-
Açıklama: Bedelli artırımın 949.390.640 TL’si nakden, 359.785.360 TL’si ayni karşılanacak. Mevcut sermayeye göre %120 oranında artırım gerçekleştirilecek ve çıkarılmış sermaye 2,40 milyar TL seviyesine yükselecek.