Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Türkiye’nin yanı sıra Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Azerbaycan ve Macaristan katıldı. Yedi üyeden oluşan platform kapsamında SOCEA İcra Kurulu resmen oluşturulurken, ilk dönem başkanlığı görevini Türkiye üstlendi.

Türkiye adına bu görevi Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Paşaoğlu yürütecek.

Açıklamada, söz konusu görev kapsamında bölgesel hava trafik emniyetinin artırılması, hava sahası yönetiminde etkinliğin geliştirilmesi ve ülkeler arası koordinasyonun güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Toplantının, Avrupa ile Asya arasındaki hava seyrüsefer iş birliğinin kurumsal bir zeminde ilerletilmesi açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.