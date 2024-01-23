Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El-Sisi, Mısır’daki El Dabaa NGS Dördüncü Güç Ünitesi’nin temel atma törenine video konferans yoluyla katıldı. Putin ikili ilişkilerin geliştiğine dikkat çekerek, "Rusya-Mısır ilişkileri açısından çok önemli bir proje olan Mısır'daki ilk nükleer santralin inşasında yeni bir aşama başlıyor, bu şüphesiz Mısır'ın kalkınmasına önemli katkı sağlayacak, Mısır ekonomisini ve enerji altyapısını güçlendirecek" diye konuştu. Putin, “Ülkelerimiz arasında çeşitli ve karşılıklı fayda sağlayan iş birliği daha da artıyor. Sayın Sisi ile 2018 yılında Soçi'de imzaladığımız Kapsamlı Ortaklık ve Stratejik İşbirliği Anlaşması, amacına ve ruhuna uygun olarak karşılıklı saygı ve çıkar çerçevesinde işliyor. Geçtiğimiz yılın 10 ayına göre yüzde 20 oranında artan ikili ticaret hacmi dinamik şekilde artış gösteriyor. Akaryakıt ve enerji sektöründe, tarım ve gıda iş birlikleri de dahil olmak üzere büyük ortak projeler hayata geçiriliyor” ifadelerini kullandı.



"Rusya en başından beri Mısır’ın BRICS’e katılımını destekledi"

Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle BRICS grubuna katılan Mısır’a sürecin başından beri destek olduklarını hatırlatan Putin, “Mısır'ın BRICS'e katılımıyla bağlantılı olarak verimli iş birliğimizi artırmaya yönelik yeni ve umut verici fırsatlar doğuyor. Rusya'nın en başından beri Mısır’ın BRICS’e katılım arzusunu desteklediğini hatırlatmak isterim. Rusya bu yılki başkanlığı döneminde Mısır’ın BRICS’e tam entegrasyonu için gereken tüm desteği verecek” diye konuştu.



“Özellikle Filistin-İsrail çatışmasıyla trajik gelişmelerle ilgili temas halindeyiz”

Putin, “Genel olarak Sayın Sisi ile sürekli temas halindeyiz. Geçtiğimiz yıl Rusya-Afrika zirvesinde görüştük. Ülkelerimiz için uluslararası ve bölgesel gündemdeki en önemli konuları düzenli olarak ele alıyoruz. Özellikle Filistin-İsrail çatışmasıyla trajik gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuyor ve pozisyonlarımızı koordine ediyoruz, insani nitelik taşıyan sorunları çözüyoruz” dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El-Sisi ise konuşmasında, Mısır'ın ilk nükleer enerji santrali olan El-Dabaa NGS projesinin hayata geçirilmesinden dolayı Rus mevkidaşı Putin'e içten şükranlarını sunduğunu söyledi.



Peskov: “Putin’in Türkiye hazırlıkları için görüşmeler sürüyor”

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye ziyaretine ilişkin konuştu. Ziyaretin gerçekleşmesi için Türk ve Rus tarafının temas halinde olduğunu belirten Peskov, “Rus-Türk temaslarının en üst düzeyde gündemde olduğunu defalarca belirttik, hazırlıklar sürüyor. Başkan'ın ziyaret tarihi kesinleşir kesinleşmez bilgilendirme yapacağız” ifadelerini kullandı.