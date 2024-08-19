Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Azerbaycan temaslarını sürdürüyor. Başkent Bakü’ye resmi törenle karşılanan Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. İkili görüşmede ulaşım stratejik ortaklık ve ittifak ilişkilerinin daha da geliştirilmesi konularının yanı sıra, Azerbaycan-Ermenistan barış sürecinin de altı çizildi.



“Azerbaycan Rusya ile iş birliğine önem veriyor”

Görüşmede Azerbaycan ve Rusya arasında gelişen ilişkilerden memnunluğunu dile getiren Aliyev, “Şubat 2022'de imzalanan ittifak iş birliğine ilişkin deklarasyon başarıyla uygulanıyor. Hem siyasi hem de ekonomik alanda olumlu dinamikler ve iyi rakamlar görüyoruz. Tabi hem enerji hem de ulaştırma alanında iş birliği yapıyoruz. İnsani ilişkilere ve diğer birçok alandaki iş birliklerine de önem veriyoruz” diye konuştu.



“Ortak faaliyetlerimizin alanı daha çok”

Rus lider Putin ise iki ülke arasındaki iktisadi ve ticari ilişkilerin başarılı bir şekilde geliştiğini belirterek, “Önceki görüşmemizde, yıllık ticaret hacmimizin 4 milyar dolardan biraz fazla olduğunu belirtmiştiniz. Bu iyi bir rakam, ancak bizim imkanlarımızın potansiyeline tam olarak uygun değil. Sadece enerji, sanayi, ulaşım, lojistik ve hafif sanayi ile sınırlı değil” dedi.

İki ülke arasındaki ortak faaliyetlerin alanının daha geniş olduğunu belirten Putin, “Azerbaycan ekonomisine yapılan 4 milyardan fazla doğrudan yatırım da kötü bir gösterge değil. Azerbaycan'da Rus sermayesiyle bin 270'den fazla işletme faaliyet gösteriyor ve tabi ki, bu da bir sınır değil” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ve Rusya arasında eğitim alanındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Putin, “Azerbaycan'da 300'ün üzerinde Rusça eğitim veren okul ve önde gelen üniversitelerimizin şubeleri faaliyet gösteriyor. Rusya'nın önde gelen üniversitelerinde bin Azerbaycanlı genç eğitim görüyor. Biz eğitim alanındaki etkileşimimizi daha da geliştirmeye hazırız” şeklinde konuştu.



Putin’den Azerbaycan-Ermenistan barış anlaşmasına destek

Putin, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşması konusuna da değinerek, “Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir barış anlaşmasının imzalanmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyarız. Biz sınırların belirlenmesi sürecine ilerleyebilirsek ve sizinle defalarca vurguladığımız gibi, lojistik güzergahlar ile ekonomi önündeki engelleri kaldırabilirsek bundan büyük memnuniyet duyarız. Ayrıca Azerbaycan ziyareti sonrasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile de bu meseleleri konuşacağız” dedi.