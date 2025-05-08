Parc des Princes’te oynanan karşılaşmada PSG, 27. dakikada Fabian Ruiz’in golüyle öne geçti. İlk yarıyı bu golle 1-0 üstün tamamlayan ev sahibi ekip, 66. dakikada bir penaltı fırsatı yakaladı. VAR incelemesinin ardından hakem Felix Zwayer, beyaz noktayı gösterdi. Ancak Vitinha’nın kullandığı penaltıda Arsenal kalecisi David Raya gole izin vermedi.

Kaçan penaltıya rağmen baskısını sürdüren PSG, 72. dakikada Achraf Hakimi’nin golüyle skoru 2-0’a taşıdı. İngiliz ekibi Arsenal, 76. dakikada Bukayo Saka’nın golüyle umutlandı ancak kalan dakikalarda eşitliği sağlayamadı.

Maçı 2-1 kazanan PSG, toplamda 3-1’lik skorla Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. Paris ekibi, 31 Mayıs Cumartesi günü Münih Arena’da oynanacak finalde Inter ile Avrupa’nın en büyüğü olmak için karşı karşıya gelecek.