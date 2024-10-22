Şirketin pazarlama ve iletişim stratejilerini yönetecek Tunaz, lisans eğitimini Okan Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünde tamamladı. Profesyonel iş hayatına 2014 yılında Pirelli’de başlayan Tunaz, Ocak 2014-Mayıs 2017 tarihleri arasında sırasıyla Filo Satış Destek ve Bölge Satış Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Mayıs 2017’de Prometeon bünyesine katılan Tunaz, marka bünyesinde sırasıyla Ürün Müdürü, Türkiye, Afrika ve Orta Doğu Operasyonel Pazarlama Müdürü ve Mısır, Afrika ve Orta Doğu Pazarlama Müdürü görevlerini üstlendi. Ömer Tunaz, Ağustos 2024 itibarıyla Prometeon Türkiye’de Pazarlama Müdürlüğü görevine atandı.

Daha önce bu görevi de eş zamanlı olarak yürüten Faruk Uslu, Prometeon Tyre Group MEA Bölgesi (Türkiye, Orta Doğu ve Afrika, Rusya ve Kafkaslar) Pazarlama Direktörü olarak görevine devam edecektir.