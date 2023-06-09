Dünyanın endüstriyel lastik odaklı tek şirketi Prometeon Tyre Group, Türkiye’de filo iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Prometeon Türkiye, bu kapsamda 1982’den beri hizmet veren ve ABD’den Çin’e, Avrupa’dan Asya’ya yaklaşık 54 ülkede, 100'den fazla merkeziyle entegre lojistik hizmet alanında lider olan Barsan Global Lojistik ile güçlerini birleştirdi. Lojistik hizmeti verdiği ülkelerin toplam GSMH’si, dünya ekonomisinin %87,07’sini oluşturan Barsan Global Lojistik ile uzun yıllardır gümrükleme ve lojistik alanlarında birlikte çalışan Prometeon Türkiye, yeni süreçte dünyanın kabul ettiği en iyi ve gelişmiş araç markalarından oluşan farklı nitelikteki araçlarının lastik yönetimi ile iş birliğini pekiştirecek.

İş birliği kapsamında Barsan Global Lojistik’in kurucusu Kamil Barlın, Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Çaptuğ ve Gebze Bölge Genel Müdürü Orçun Konaklı, Prometeon Türkiye Kocaeli fabrikasını ziyaret etti ve Ar-Ge Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarete Prometeon Türkiye, AFME, Rusya, CIS Bölge CEO’su Gökçe Şenocak, Prometeon Türkiye Fabrika Direktörü Bahadır Özer, Ülke Satış Müdürü Uğur Aydın ve İş Geliştirme Müdürü İlke Bor ev sahipliği yaptı.

“Barsan olarak Prometeon Türkiye’den profesyonel bir lastik yönetimi hizmeti alacağız”

Gerçekleştirilen uzun soluklu anlaşma sayesinde, Barsanın Prometeon Türkiye’den profesyonel lastik yönetimi hizmeti alacağını dile getiren Barsan Global Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Çaptuğ şunları kaydetti; “Barsan Global Lojistik olarak özellikle Avrupa’da yoğunluklu hizmet veriyoruz. Prometeon Türkiye ile kapsamlı sözleşmemiz sayesinde, kara nakliyesi operasyonlarımızda kiralama modelinin sağladığı maliyet avantajından yararlanacağız. Günlük operasyonlarındaki süreçlerde de lastik yönetimini profesyonelleştirerek önemli ölçüde zaman tasarruf sağlayacağımıza ve yüksek verimlilik elde edeceğimize inanıyoruz.”

“Lastiklerimizle beraber sağladığımız çözümlerle, komple hizmet sunuyoruz”

Barsan Global Lojistik ile güçlerini birleştirmekten memnuniyet duyduklarını belirten Prometeon Türkiye AFME, Rusya ve CIS Bölge CEO’su Gökçe Şenocak; “Barsan Global Lojistik, Prometeon Tyre Group’un yüksek kilometre performansına ve düşük yakıt tüketimine sahip en yeni ürün grubu 02 Serisi’ni tercih etti. Yenilikçi teknolojiler ve Prometeon mühendisliği ile ürettiğimiz lastiklerimiz ile beraber Pro Services çözüm ailemizden de faydalanacak olan Barsan Global Lojistik’e komple hizmet sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Barsan ile imzaladığımız anlaşma sayesinde, Barsan’ın operasyonel maliyetlerini azaltırken kaynaklarını verimli kullanmalarını sağlayacak ve tüm operasyonlarını kolaylaştıracağız.”

Barsan Global Lojistik’in araçları Prometeon Türkiye’ye emanet

İmzalanan sözleşme kapsamında Prometeon Türkiye, dört yıl boyunca Barsan Global Lojistik’in yurt içi ve yurt dışı operasyonlarında hizmet veren ağır vasıta araçlarının lastik yönetimini üstlendi. İki şirket arasındaki kilometre başı maliyetlendirme anlaşması ile Barsan Global Lojistik, çekici ve treyler olmak üzere toplam 1383 aracı için profesyonel bir lastik yönetimi alacak.

Prometeon Türkiye şirketin tüm yeni ve kaplama lastiklerinden sorumlu olacak. “Pro Services” çözüm ailesi kapsamında tüm Türkiye ve Avrupa’da yol yardımı hizmeti Pro Time, lastiklerin kayıt altına alınarak düzenli kontrolleri, stok yönetimi gibi aksiyonları içeren hizmeti Pro Maintenance ve tüm çalışmaların şeffaf bir şekilde takibinin yapılabildiği dijital lastik yönetimi uygulaması Pro Check, Barsan’ın faydalanacağı hizmetler arasında yer alacak.