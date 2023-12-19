İlke Bor, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Koç Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı’nı tamamladı. 12 yılı aşkın süredir lastik sektöründe çalışan ve son olarak Prometeon Türkiye İş Geliştirme Müdürü olan Bor daha önce Ticari Pazarlama Müdürü olarak Prometeon'un Türkiye, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nu (BDT) kapsayan 11 ülkedeki büyümesinde önemli rol üstlendi.

İlke Bor’un Kuzey Avrupa Pazarlama Müdürü olarak atanması Prometeon Türkiye’nin Grup içinde önemli bir yönetim ve üretim merkezi olmasının yanında bir yetenek merkezi olduğunu da ortaya koyuyor. Yıllar içinde şirketin birçok global pozisyonuna Türk yöneticiler tercih edildi. İlke Bor da bu atamayla Prometeon Tyre Group’un üstü düzey global pozisyonlarında görev alan Türk yöneticiler arasında yerini aldı.

Bor, İngiltere, İrlanda ve İskandinavya'nın içinde yer aldığı Kuzey Avrupa Bölgesi’nde şirketin pazarlama stratejisinden sorumlu olacak. Bor, Prometeon’un bölgedeki satışlarını ve Pazar payını artırmanın yanında bölgedeki müşterileri yaygın SuperTruck bayi ağı ile destekleyecek.

İlke Bor evli ve bir kız çocuk babası.